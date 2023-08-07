الإثنين 07 أغسطس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

تراجع أسعار الذهب.. وعيار 21 يسجل 2150 جنيهًا

الذهب
الذهب

تراجعت أسعار الذهب بالأسواق المحلية خلال تعاملات اليوم، بفعل تراجع الأوقية بالبورصة العالمية، عقب تصريحات أحد أعضاء الفيدرالي الأمريكي بضرورة استمرار البنك في رفع معدلات الفائدة خلال الفترة المقبلة، ما عزز من مكاسب الدولار، ودفع الذهب نحو الهبوط.

وتقدم “الدستور” نشرة يومية لقرائها بمتوسط أسعار الذهب اليوم في التعاملات الصباحية.

٥ جنيهات انخفاضًا
 أسعار الذهب تراجعت بنحو 5 جنيهات بالأسواق المحلية خلال تعاملات اليوم، ومقارنة بختام تعاملات الأسبوع يوم السبت الماضي، حيث سجل جرام الذهب عيار 21 نحو 2150 جنيهًا، بينما تراجعت الأوقية بنحو 9 دولارات لتسجل 1934 دولارًا.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 24 مستوى 2457 جنيهًا، وسعر جرام الذهب عيار 18 سجل مستوى 1843 جنيهًا، وسعر جرام الذهب عيار 14 سجل مستوى 1434 جنيهًا، والجنيه الذهب سجل مستوى 17200 جنيه.

وتشهد أسعار الذهب حالة من الارتباك بين الارتفاع والانخفاض نتيجة توتر البورصات العالمية بسبب الأحداث الاقتصادية العالمية وتداعيات أزمة التضخم العالمي.

مدينه الذهب في مصر 

وتولي مصر اهتماما خاصا بصناعة الذهب، حيث وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي بإنشاء مدينة خاصة للذهب في مصر.

وكانت  أسعار الذهب قد ارتفعت بالأسواق المحلية بقيمة 5 جنيهات، وبنسبة 0.2% خلال تعاملات الأسبوع المنتهي مساء السبت الماضي، حيث افتتح جرام الذهب عيار 21 التعاملات صباح يوم الإثنين الماضي عند مستوى 2150 جنيهًا، وارتفع إلى مستوى 2160 جنيهًا، واختتم التعاملات عند مستوى 2155 جنيهًا، بينما تراجعت الأوقية بقيمة 16 دولارًا، وبنسبة 0.8% خلال تعاملات الأسبوع المنتهي مساء الجمعة الماضي، حيث افتتحت تعاملات الأسبوع عند مستوى 1959 دولارًا، وتراجعت لمستوى 1931 دولارًا، واختتمت تعاملات الأسبوع عند مستوى 1943 دولارًا.

اختتمت أسعار الذهب أسواق المحلية افتتحت اقتصادية
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