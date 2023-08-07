الإثنين 07 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

الحوار الوطنى.. انطلاق جلستين متخصصتين للهوية الوطنية والنظام الانتخابى

الحوار الوطنى
الحوار الوطنى

أعلنت الصفحة الرسمية للحوار الوطني، منذ قليل، عن انطلاق جلستين متخصصتين بمقر الأكاديمية الوطنية للتدريب.

وأضافت الصفحة الرسمية للحوار أن هناك جلسة متخصصة متعلقة بملف الهوية الوطنية ضمن لجنة الثقافة والهوية الوطنية للمحور المجتمعي، وكذلك جلسة أخرى متعلقة بالنظام الانتخابي للمجالس الشعبية المحلية ضمن لجنة المحليات للمحور السياسي.

وكان ضياء رشوان، المنسق العام للحوار الوطني، قد كشف أن المناقشات الثرية التي دارت في الجلسات العامة حول النظام الانتخابي المقترح لانتخابات مجلسي النواب والشيوخ، قد انعكست بشكل واضح في اجتماعات لجنة إعداد التوصيات والمقترحات المختصة بهذا الموضوع، في اجتماعها الذي عقد خلال الفترة الماضية.

وأضاف المنسق العام أن مناقشات اللجنة انتهت بشكل عام إلى اقتراح ثلاثة أنظمة انتخابية اقترح وساند كل منها عددًا من الأطراف المشاركة في الحوار، الأول هو الإبقاء على النظام الحالي بانتخاب 50% من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ عبر القائمة المطلقة المغلقة على 4 دوائر بالجمهورية، والنظام الثاني يتم بانتخاب كل الأعضاء بالقائمة النسبية غير المنقوصة عبر 15 دائرة على مستوى الجمهورية، ويضم الاقتراح الثالث انتخاب 50% من الأعضاء بالنظام الفردي، و25% بنظام القائمة المطلقة، و25% بنظام القائمة النسبية.

وأكد المنسق العام أن لجنة إعداد التوصيات والمقترحات تعكف الآن على وضع الصياغة النهائية للمقترحات الثلاثة لعرضها فور انتهائها على مجلس الأمناء، ليقرر طريقة رفعها للسيد رئيس الجمهورية ليتخذ بشأنها ما يراه.

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