الإثنين 07 أغسطس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

مياه القاهرة: متابعة ميدانية يومية للكشف عن التسرب وتقليل الفاقد لجميع خطوط المياه

أعمال شركة المياه
أعمال شركة المياه للكشف عن تسرب المياه

واصلت شركة المياه جهودها في إطار سياسة الدولة نحو ترشيد استهلاك المياه، وحرص شركة مياه الشرب بالقاهرة على استحداث النظم التكنولوجية الحديثة للكشف عن التسرب وتقليل الفاقد، وتعزيز الممارسات الإيجابية للحفاظ على المياه.

ووجه المهندس مصطفى الشيمي رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب بالقاهرة والعضو المنتدب بضرورة المتابعة الفنية الميدانية اليومية ووضع خطة للكشف عن التسرب بخطوط ومواقع الشركة المختلفة خلال شهر أغسطس الجاري، ومنها محطة مياه مسطرد، محطة مياه روض الفرج، رافع السيدة عائشة، خزان قلعة الكبش، رافع أبوالسعود، رافع الأباجية، محطة مياه الفسطاط، ومحطة الروضة وغيرها.

واستمرارا لأعمال المتابعة الميدانية تم إصلاح تسريب بمحبس قطر 1000 مم بمنشية التحرير، وحكر التبين البحري- الحديد والصلب، كما تم إصلاح تسريب بمحبس قطر 600 مم أمام القصر الجمهوري، وإصلاح تسريب بفندق سيتي ستارز.

وتسعى الشركة على التعامل بجدية مع الشكاوى الواردة من المواطنين وسرعة حلها في أسرع وقت، حيث تم حل شكوى تسرب بشارع عشرة من شارع البترول بعين شمس، وشكوى أخرى بنفق معهد أمناء الشرطة "نفق طرة"، ورفع المياه المتسربة أمام سور مجرى العيون بعين الصيرة. 

وأشار المهندس مصطفى الشيمي إلى أن الشركة تضع خطتها الاستراتيجية وتمتلك معدات ذا كفاءة عالية في مجال الكشف عن التسرب ونجحت في تقليل الفاقد بجميع الخطوط والشبكات.

أعمال شركة المياه للكشف عن تسرب المياه
أعمال شركة المياه للكشف عن تسرب المياه
أعمال شركة المياه للكشف عن تسرب المياه
أعمال شركة المياه للكشف عن تسرب المياه
أعمال شركة المياه للكشف عن تسرب المياه
أعمال شركة المياه للكشف عن تسرب المياه
أعمال شركة المياه للكشف عن تسرب المياه
أعمال شركة المياه للكشف عن تسرب المياه
أعمال شركة المياه للكشف عن تسرب المياه
أعمال شركة المياه للكشف عن تسرب المياه
أعمال شركة المياه للكشف عن تسرب المياه
أعمال شركة المياه للكشف عن تسرب المياه
شركة المياه ترشيد استهلاك المياه استحداث النظم التكنولوجية محافظة القاهرة أخبار محافظة القاهرة
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