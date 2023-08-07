اتفاقيات وتعاون مشترك في عدة مجالات.. العلاقات الاقتصادية بين مصر والأردن

اختتمت أعمال الدورة الحادية والثلاثين للجنة العليا المصرية الأردنية المشتركة، التي عُقدت اليوم بمقر رئاسة الوزراء بالعاصمة الأردنية عَمان، بمراسم شهد خلالها الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور بشر الخصاونة، رئيس مجلس الوزراء الأردني، توقيع عدد من الوثائق في مجالات تخدم تعزيز التعاون الثنائي بين مصر والأردن.

وتربط مصر والأردن علاقات اقتصادية وطيدة، حيث شهدت العلاقات بين البلدين خلال الفترة الأخيرة، نموا كبيرًا، إذ يرتبطا بعدة اتفاقيات تجارية ثنائية وإقليمية مشتركة، من أهمها اتفاقية التبادل التجارى الكبرى التى تشمل عدة بلدان عربية "منطقة التجارة العربية الحرة الكبرى"، واتفاقية التبادل التجارى الثنائى.

وتشهد العلاقات زخما كبيرا مع انعقاد اجتماعات اللجنة العليا المشتركة، وهى اللجنة التى تعد الأقدم بين اللجان العربية منذ عام 1988، والأكثر انتظاما فى مواعيد عقد دوراتها المتعاقبة بين القاهرة وعمان، وتعمل اللجنة على إزالة العقبات والمعوقات، التى تعترض زيادة حجم التبادل التجارى وانسياب الحركة التجارية بين البلدين للوصول بها إلى آفاق أرحب ترتقى لحجم العلاقات بين البلدين الشقيقين، وتتناسب مع الإمكانات الإنتاجية والتصديرية فى البلدين، خاصة أن هناك مجالات كثيرة للتعاون المشترك فى قطاعات صناعة الدواء وتسويقه، البرامج السياحية المشتركة، وزيادة حجم الصادرات الزراعية المصرية للأردن، إضافة لمجالات الضرائب، والبناء والتشييد، والقوى العاملة، والتدريب المهنى والفنى، والنقل البرى والجوى، والمجالات العلمية والثقافية.

ارتفع حجم التبادل التجارى بين مصر والأردن ليبلغ 858.3 مليون دولار، فيما زادت الصادرات المصرية إلى السوق الأردنية لتبلغ 742.1 مليون دولار، أما واردات مصر من السوق الأردنى فقد ارتفعت بنحو 14% لتسجل 118 مليون دولار، بينما تبلغ الاستثمارات الأردنية فى مصر نحو 1.7 مليار دولار من خلال 1945 شركة، بينما تزيد الاستثمارات المصرية فى الأردن على مليار دولار من خلال 499 شركة.

وتحتل الأردن المركز الـ23 ضمن قائمة الدول المستثمرة فى مصر، وتشترك الدولتان فى اتفاقيتين للتجارة الحرة وهما أغادير والجافتا، والتى يصل حجم تداولها إلى 1.185 مليار دولار سنويا.

ويعتبر الغاز فى طليعة الصادرات المصرية للأردن، إضافة إلى منتجات ومحاصيل زراعية أهمها الأرز، البطاطس، البصل، الجوافة والمانجو، أما واردات مصر من الأردن فتضم القائمة بعض المنتجات الزراعية مثل زيت الزيتون.

فى مايو 2015، وأغسطس 2016 شهد الجانبان التوقيع على عشرة بروتوكولات تعاون وبرامج تنفيذية، كانت هى الأضخم فى العلاقة بين البلدين فى السنوات الأخيرة، منها برنامج تنفيذى لمذكرة تفاهم فى مجال الرى والموارد المائية ومذكرة تفاهم حول التعاون فى مجال الإذاعة والتليفزيون ومذكرة تفاهم فى مجال الخدمة المدنية وبرنامج تنفيذى فى مجال حماية المنافس.

كما تتضمن الاتفاقيات تعاونًا فى مجال حماية واسترداد الممتلكات الثقافية المسروقة والاتجار غير المشروع فى الآثار وبرنامج تعاون بين وكالتى الأنباء المصرية والأردنية ومذكرة تفاهم بين المعهدين الدبلوماسيين فى البلدين وبروتوكول تعاون فى مجال الكهرباء واتفاقية صداقة وتعاون بين محافظة القاهرة وأمانة عمان الكبرى فى المملكة الأردنية وبروتوكول تعاون بين الهيئة العامة المصرية للاستثمار وهيئة الاستثمار الأردنية.

ويعتبر مشروع نقل الغاز الطبيعى هو أكبر المشروعات الاستثمارية بقيمة قدرها نحو 160.2 مليون دولار، إذ بدأ ضخ الغاز المصرى إلى الأردن فى مرحلته التجريبية والأولى فى عام 2003 وساهم فى نقل الغاز المستخرج من حقول المياه من البحر المتوسط والدلتا من العريش إلى طابا بطول 265 كيلومترا ومن ثم إلى الأردن عبر خليج العقبة بواسطة خط بحرى.