الليلة.. 4 عروض مسرحية ممتعة بمهرجان المسرح المصري

يستكمل مهرجان المسرح المصري، فاعلياته اليوم الإثنين، ضمن برنامجه الثقافي، برئاسة الفنان محمد رياض، بمجموعة من العروض المسرحية.

ونستعرض في السطور التالية، 4 عروض مسرحية ممتعمة لا يمكن أن تفوتها، يقدمها المهرجان الليلة.

المشهد الأخير بمسرح الطليعة

أما العروض المسرحية، فتبدأ بعرض "المشهد الأخير" للمخرج عمرو أشرف بمسرح الطليعة الساعة السادسة مساءً، والمسرحية من تأليف يوسف ناصر، وتمثيل حنين العايدي، وتحكي عن التشوه الذي تتعرض له بطلة العرض، عبر الحريق، وكيف يمكن أن يتحول ذلك التشوه لألوان غريبة تتوارى خلفها مأساة الشخصية.

"ماهاجوني" بمسرح الفنون المسرحية

وفي الثامنة مساء يعرض علي مسرح معهد الفنون المسرحية عرض "ماهاجوني" للمخرج مصطفي عامر، ومن تأليف برتولد بريخت، دراماتورج، ويشارك في بطولة المسرحية الفنانين، عبدالرحمن عثمان، ومريم عثمان، ومحمد رمزي، ومحمود بخيت، ومجدي الشناوي، وخالد عباس، وبرسوم ثروت، وعبد الرحمن هريدي، ويارا السيد، وصلاح الجندي، ومحمد سعيد، ولبنى الإمام، ولورا عباس، ومريم شريف، ومحمد مصطفى، ديكور لبنى الإمام، إضاءة أحمد طارق، ملابس مارينا مجدي.

"ماراصاد" بمسرح الطليعة

وتعرض مسرحية "ماراصاد" من إخراج أشرف علي علي قاعة صلاح عبد الصبور بمسرح الطليعة الساعة الثامنة، و"مارا صاد" هي مسرحية للكاتب والرسام الألمانى "بيتر فايس" عُرضت للمرة الأولى فى 29 ابريل عام 1964 بمسرح شيللر بميدنة برلين، وعرفت طريقها لمسارح أكثر من مائة دولة حول العالم بعد ذلك، واستحسنها الأمريكيون جمهورًا ونقادًا عندما قدمها المخرج "بيتر بروك" ونالت جائزة التونى لأفضل مسرحية غنائية عام 1967.

"احدب نوتردام" على مسرح نهاد صليحة

وعلى مسرح نهاد صليحة الساعة العاشرة تعرض مسرحية "احدب نوتردام" اخراج احمد طارق، و"أحدب نوتردام" هي رواية رومانسية فرنسية من تأليف فيكتور هوجو وتتناول أحداث روايته التاريخية كاتدرائية نوتردام باريس "Notre-Dame de Paris"، ومن أجمل شخصياته الروائية شخصية "الأحدب" وظاهريًا وقع الأحدب في حب شابة جميلة محاولا التضحية بحياته عده مرات من أجلها، وبدا أنه حب رجل لامرأة وارتفع الكاتب بمستواه بالقدرة على التصوير، لكن الواقع أن الأحدب بعاهته والنكران والقمع الذين عانى منهما، وقع في حب دفء الجمال الإنساني المحروم منه، والموجود أيضا بأعماقه الداخلية.

المهرجان القومي للمسرح المصري

وبدأ المهرجان القومي للمسرح المصري، فاعلياته السبت 29 يوليو ويستمر حتى 14 أغسطس، ويقبل الكثير من محبي المسرح على هذا الحدث الفني، من خلال الندوات والورش التعليمية والعروض المسرحية المشاركة سواء من مسرح الدولة والقطاع الخاص والشركات، والمجتمع المدني وفرق الهواه والمسرح الجامعي والنقابات الفنية، ومختلف الجهات الإنتاجية وفق الضوابط التي يعتمدها المهرجان، ويهدف المهرجان إلى تشجيع المبدعين من فناني المسرح على التنافس والإبداع.