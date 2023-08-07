بالتفاصيل.. تعرف على حجم التبادل التجاري بين مصر والأردن

اختتمت أعمال الدورة الحادية والثلاثين للجنة العليا المصرية الأردنية المشتركة، التي عُقدت اليوم بمقر رئاسة الوزراء بالعاصمة الأردنية عَمان، بمراسم شهد خلالها الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور بشر الخصاونة، رئيس مجلس الوزراء الأردني، توقيع عدد من الوثائق في مجالات تخدم تعزيز التعاون الثنائي بين مصر والأردن.

وتربط مصر والأردن بعمليات تبادل تجارية كبيرة.

وأظهرت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء ارتفاع قيمة الصادرات المصرية للأردن لتصل إلى 669 مليون دولار خلال الـ11 شهرا الأولى من عام 2022 مقابل 654 مليون دولار خلال نفس الفترة من عام 2021 بنسبة ارتفاع قدرها 2.3%، وبلغت قيمة الواردات المصرية من الأردن 225 مليون دولار خلال الـ 11 شهر الأولى من عام 2022 مقابل 180 مليون دولار خلال نفس الفترة من عام 2021 بنسبة ارتفاع قدرها 25%.

سجلت قيمة التبادل التجاري بين مصر والأردن 894 مليون دولار خلال الـ11 شهرا الأولى من عام 2022 مقابل 834 مليون دولار خلال نفس الفترة من عام 2021 بنسبة ارتفاع قدرها 7.2% .

أهم مجموعات سلعية صدرتها مصر إلى الأردن خلال الـ 11 شهر الأولى من عام 2022 جاء الوقود المعدني والزيوت المعدنية ومنتجات تقطيرها في المرتبة بقيمة 142 مليون دولار، ثم آلات وأجهزة ومعدات كهربائية بقيمة 50 مليون دولار ومحضرات خضر بقيمة 38مليون دولار ثم خضر ونباتات بقيمة 34 مليون دولار، ثم منتجات من خزف بقيمة 33 مليون دولار.

أهم مجموعات سلعية استوردتها مصر من الأردن خلال الـ 11 شهر الأولى عام 2022 جاءت الأسمدة في المقدمة بقيمة 129 مليون دولار ثم منتجات الصيدلة بقيمة 17 مليون دولار ثم ألمنيوم بقيمة 12 مليون دولار ثم لدائن ومصنوعاتها بقيمة 11 مليون دولار ثم منتجات كيميائية عضوية وغير عضوية بقيمة 10 مليون دولار .

سجلت قيمة تحويلات المصريين العاملين بالأردن 792.9 مليون دولار خلال العام المالي 2021 / 2022 مقابل 774.2 مليون دولار خلال العام المالي 2020 / 2021 بنسبة ارتفاع قدرها 2.4%، بينما بلغت قيمة تحويلات الأردنيين العاملين في مصر 9.6 مليون دولار خلال العام المالي 2021 / 2022 مقابل 12.3 مليون دولار خلال العام المالي 2020 / 2021 بنسبة ارتفاع قدرها 21.8%.

بلغت قيمة الاستثمارات الأردنية في مصر 52.5 مليون دولار خلال العام المالي 2020/2021 مقابل 22.8 مليون دولار خلال العام المالي 2019 /2020 بنسبة ارتفاع قدرها 130.3%.

بلغ عـدد المصـريين المتواجديـن بدولة الأردن طبقــاً لتقـديـرات البعثة 920 ألف مصري حتى نهاية 2021.

سجلت قيمة تحويلات المصريين العاملين بالأردن 678.5 مليون دولار خلال العام المالي 2019/2020 مقابل 654.2 مليون دولار خلال العام المالي 2018/2019 بنسبة ارتفاع قدرها 3.7 %.

بلغت قيمة تحويلات الأردنيين العاملين في مصر 11.1 مليون دولار خلال العام المالي 2019/2020 مقابل 17.7 مليون دولار خلال العام المالي 2018/2019 بنسبة انخفاض قدرها 37.5 %.

بلغت قيمة الاستثمارات الأردنية في مصر 41 مليون دولار خلال النصف الأول من العام المالي 2020/2021، مقابل 7 مليون دولار خلال نفس الفترة من عام 2019/2020 بنسبة ارتفاع قدرها 485.7%.

يرتبط البلدان بعدة اتفاقيات تجارية ثنائية وإقليمية مشتركة، من أهمها اتفاقية التبادل التجاري الكبرى التي تشمل عدة بلدان عربية "منطقة التجارة العربية الحرة الكبرى"، واتفاقية التبادل التجاري الثنائي.

تشترك مصر والأردن في اتفاقيتين للتجارة الحرة، هما اتفاقية أغادير والجافتا "منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى"، والتي يصل حجم تداولها إلى 1.185 مليار دولار سنويًا.

تصدر مصر للأردن الغاز، وبعض المنتجات والمحاصيل الزراعية، أهمها الأرز، البطاطس، البصل، الجوافة والمانجو.

تستورد مصر من الأردن بعض المنتجات الزراعية مثل زيت الزيتون.