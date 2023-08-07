الإثنين 07 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

الدواء: مد فترة التسجيل في برامج التدريب الصيفي لطلبة كليات الصيدلة

هيئة الدواء المصرية
هيئة الدواء المصرية

أعلنت هيئة الدواء المصرية عن مد فترة التسجيل فى البرنامج التدريبي الصيفي لطلبة كليات الصيدلة، والمقرر أن يبدأ في ١٤ أغسطس ٢٠٢٣ وحتى ٥ سبتمبر ٢٠٢٣، وذلك من أجل توفير فرص تدريبية مميزة لطلبة كليات الصيدلة بالجامعات المصرية.

يأتي ذلك في ضوء إهتمام هيئة الدواء المصرية ببناء كوادر علمية متميزة عن طريق التدريب العلمي لطلبة الكليات استناداً لاحتياجات سوق صناعة الدواء المصري، ومواجهة التحديات العالمية في هذا المجال.

ووجهت هيئة الدواء المصرية عناية الطلبة الراغبين بالتسجيل في أي من البرامج التدريبية الواردة في الدليل إلى إمكانية التسجيل مبكراً من خلال المسح الضوئي للـQR Code الخاص بكل برنامج تدريبي/ ورشة عمل.

وأفادت بأن الهيئة تتلقي أي إستفسار من قبل طلبة كليات الصيدلة عن طريق التواصل من خلال الـ Contact list الواردة بالدليل الإرشادي حرصًا على التواصل الفعال والإجابة على أي من الاستفسارات.

وطالبت الراغبين في التقديم، التوجه إلى منسق التدريب بمركز التطوير المهني المستمر بالمنيل للحصول على أمر توريد للمقابل المادي الخاص بحضور البرنامج التدريبي، على أن يتم سداد المقابل المادي على الكود المؤسسي الخاص بهيئة الدواء المصرية وتسليم صورة من إيصال الدفع لمركز التطوير المهني المستمر بالمنيل أو عن طريق البريد المصري لهيئة الدواء المصرية على الكود المؤسسي 32111001 ومن ثم إرسال صورة الإيصال على البريد الإلكتروني لمركز التطوير المهنى المستمر [email protected].

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