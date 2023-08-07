حبس المتهم بسرقة سيارة نقل بعد مغافلة سائقها بالمرج

قررت نيابة المرج، اليوم الإثنين، حبس المتهم بسرقة سيارة نقل بعد مغافلة سائقها والاستيلاء عليها، 4 أيام على ذمة التحقيقات.

كما طالبت النيابة بسرعة إرسال التحريات الأمنية الخاصة بالواقعة والمتهم.

وتمكن رجال المباحث من ضبط أحد الأشخاص "له معلومات جنائية"، لقيامه بمغافلة "سائق سيارة ربع نقل" والاستيلاء على السيارة قيادته عقب نزوله منها بدائرة قسم شرطة المرج ولاذ بالفرار، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، مستغلاً قيام المجنى عليه بترك مفتاح السيارة بداخلها، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق.