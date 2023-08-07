الإثنين 07 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

حبس المتهم بسرقة سيارة نقل بعد مغافلة سائقها بالمرج

حبس متهم
حبس متهم

قررت نيابة المرج، اليوم الإثنين، حبس المتهم بسرقة سيارة نقل بعد مغافلة سائقها والاستيلاء عليها، 4 أيام على ذمة التحقيقات.

كما طالبت النيابة بسرعة إرسال التحريات الأمنية الخاصة بالواقعة والمتهم.

وتمكن رجال المباحث من ضبط أحد الأشخاص "له معلومات جنائية"، لقيامه بمغافلة "سائق سيارة ربع نقل" والاستيلاء على السيارة قيادته عقب نزوله منها بدائرة قسم شرطة المرج ولاذ بالفرار، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، مستغلاً قيام المجنى عليه بترك مفتاح السيارة بداخلها، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق.

استيلاء ارتكاب الواقعة التحريات النيابة العامة بسرقة سيارة
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