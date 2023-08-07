الجارديان: خطط التدخل العسكري في النيجر تهدد منطقة غرب إفريقيا

تنتظر النيجر ردا من الكتلة الإقليمية لغرب إفريقيا بعد أن تجاهل قادة الانقلاب في نيامي موعدًا نهائيًا لإعادة الرئيس المخلوع - وهي خطوة حذرت الكتلة من أنها قد تؤدي إلى السماح بتدخل عسكري، حيث قالت المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (إيكواس) إنها ستصدر بيانًا بشأن خطواتها التالية ردًا على رفض المجلس العسكري الانصياع للضغوط الخارجية للتنحي بحلول يوم الأحد بعد الاستيلاء على السلطة في 26 يوليو.

خطوات تصعيدية جديدة

وأفادت صحيفة "الجارديان" البريطانية، بأنه قبل وقت قصير من الموعد النهائي، أغلق قادة الانقلاب المجال الجوي للنيجر حتى إشعار آخر، متذرعين بالتهديد بالتدخل العسكري.

وقال ممثل المجلس العسكري في بيان بثه التلفزيون الوطني مساء أمس الأحد "في مواجهة تهديد التدخل الذي أصبح أكثر وضوحا ... المجال الجوي النيجيري مغلق اعتبارا من اليوم".

وتابع قائلاً إنه تم نشر قوات مسبقًا في دولتين وسط إفريقيا استعدادًا للتدخل، ولكنه لم يذكر تفاصيل. وأضاف: "القوات المسلحة في النيجر وكل قواتنا الدفاعية والأمنية، مدعومة بدعم شعبنا المستمر، مستعدة للدفاع عن وحدة أراضينا".

وحذر قادة الانقلاب من أن أي محاولة لانتهاك المجال الجوي للنيجر ستواجه "استجابة نشطة وفورية".

وأشارت الصحيفة البريطانية إلى أن قادة دفاع إيكواس اتفقوا على خطة عمل عسكرية محتملة، بما في ذلك وقت ومكان الضرب، إذا لم يتم إطلاق سراح الرئيس المخلوع محمد بازوم وإعادته خلال المهلة التي انتهت مساء أمس الأحد، لم ترد إيكواس على طلب للتعليق على ما ستكون عليه خطواتها التالية، ولكن متحدث باسم الشركة قال إنه سيتم إصدار بيان في نهاية اليوم.

في غضون ذلك، قال انطونيو تاجاني وزير الخارجية الإيطالي إن إيكواس يجب أن تمدد الموعد النهائي لإعادة بازوم إلى منصبه، مضيفًا في مقابلة له نشرت اليوم الإثنين: "الطريقة الوحيدة هي الدبلوماسية، آمل أن يتم تمديد مهلة إيكواس... التي انتهت الليلة الماضية".

في وقت سابق، توافد ما يصل إلى 30 ألف من أنصار المجلس العسكري على ملعب في نيامي، العاصمة، مبتهجين بقرار عدم التنحي يوم الأحد.

الانقلاب السابع

وأوضحت الصحيفة البريطانية أن الانقلاب، السابع في غرب ووسط إفريقيا خلال ثلاث سنوات هز منطقة الساحل، وهي واحدة من أفقر دول العالم، بالنظر إلى ثرواتها من اليورانيوم والنفط ودورها المحوري في الحرب مع المتطرفين، فإن النيجر لها أهمية كبيرة للولايات المتحدة وأوروبا والصين وروسيا.

وتابعت أن بازوم، الذي يخضع للإقامة الجبرية، يزعم أنه محتجز كرهينة وحث المجتمع الدولي على المساعدة في استعادة النظام الدستوري، حيث تم انتخاب بازوم بشكل ديمقراطي قبل عامين وينظر إليه في الغرب على أنه حليف رئيسي في الحرب ضد المتطرفين في المنطقة.

ونصحت وزارة الخارجية الفرنسية الرعايا الفرنسيين بعدم السفر إلى البلاد وحثت الموجودين هناك على التحلي "بأكبر قدر من اليقظة".

وقال الجنرال دومينيك ترينكواند، الممثل العسكري الفرنسي السابق في الأمم المتحدة، إن المجلس العسكري "معزول تمامًا".

وأشارت الصحيفة إلى أن نيجيريا، التي توفر 70% من كهرباء النيجر، أوقفت الإمداد، حيث تم قطع جميع المساعدات للنيجر التي تُعدّ هي واحدة من أفقر البلدان في العالم، كما أعلنت فرنسا مساء أمس الأحد أنها ستعلق 482 مليون يورو برنامج المساعدات التنموية لبوركينا فاسو المجاورة والتي - إلى جانب مالي - أعربت عن دعمها للمجلس العسكري.

ألغت النيجر الأسبوع الماضي اتفاقيات التعاون العسكري مع فرنسا، التي لها ما بين 1000 و 1500 جندي في البلاد.

صراع جديد في المنطقة

وأكدت الصحيفة البريطانية أن التهديد العسكري للكتلة أثار مخاوف من اندلاع مزيد من الصراع في منطقة تقاتل بالفعل حركة التمرد الإسلامية الدامية التي أودت بحياة الآلاف وأجبرت الملايين على الفرار.

وتابعت أن أي تدخل عسكري قد يعقد الأمور، خصوصًا بعد التعهدات من المجلس العسكري في مالي وبوركينا فاسو المجاورتين للدفاع عن النيجر إذا لزم الأمر، مؤكدين أن أي تدخل عسكري ضد الحكام العسكريين الجدد في النيجر سيعتبر بمثابة "إعلان حرب".