تجنب الأطعمة السريعة.. أبرز أعراض التسمم الغذائي والوقاية منه

يصاب بعض الأشخاص بـ التسمم الغذائي المفاجئ دون معرفة السبب، ولكن في الأغلب بيكون إثر تناول الأطعمة السريعة مجهولة المصدر.

ولتجنب أعراض الإصابة بالتسمم الغذائي خوفا على صحتك وصحة أسرتك، إليكم روشتة نصائح يجب إتباعها، وفي السطور التالية نرصد لكم جميع التفاصيل والمعلومات التي تشمل طرق الوقاية من الإصابة بأعراض الإصابة بالتسمم، وفقا لموقع "health“ وإليكم التفاصيل على النحو التالي كما ينبغي:

أعراض الإصابة بـ التسمم الغذائي

هناك العديد من الأعراض الشائعة التي تتنبأ بإصابتك بـ التسمم الغذائي وإليكم أبرزها لتوخي الحذر:

1 - الصداع الشديد.

2 - الغثيان المتكرر.

3 - اضطرابات المعدة.

4 - الإسهال مع وجود دم في البراز.

5 - تقلصات في المعدة.

6 - الحمى.

7 - تغير في درجة حرارة الجسم.

8 - ظهور أعراض جفاف على الفم.

الوقاية من الإصابة بـ التسمم الغذائي

هناك العديد من النصائح الصحية التي يجب أن يتبعها الكثير لحمايته من الإصابة بـ التسمم الغذائي إليكم أبرز التعليمات:

1 - احرص دائماً على غسل اليدين قبل الأكل وبعدة بالماء والصابون، لأن النظافة تحميك بشكل كبير من الإصابة بأمراض التسمم المفاجئة.

2 - تجنب شراء الأطعمة السريعة والوجبات الجاهزة من المحلات مجهولة المصدر والغير معروفة.

3 - التخزين غير الصحيح من ضمن أسباب الإصابة بـ التسمم الغذائي، خصوصاً إذا تم ترك الأطعمة لفترة طويلة دون طهي في التلاجة.

4 - يجب الاهتمام بتنظيف أدوات الطهي بشكل مستمر حتى لا تتجمع البكتيريا على الأدوات المستخدمة وتصاب بعدوى التسمم.

5 - أثناء طهي الطعام تأكد من عملية الطهي الكاملة والسليمة فمن المتوقع أن تصاب بتسمم إذا كان الطعام ليس بالسوى الكامل.