الإثنين 07 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

12 ألف مشارك فى مبادرة "صيف شبابنا" بمراكز الشباب بالإسكندرية

مبادرة صيف شبابنا
مبادرة صيف شبابنا

نفذت مديرية الشباب والرياضة بالإسكندرية، من خلال الهيئات الشبابية والرياضية مبادرة "صيف شبابنا" والتي تنطلق في مراكز الشباب، وتتضمن أنشطة فنية، رياضية، ثقافية، علمية، وكشفية، والتي استهدفت أكثر من 12 ألف مشارك من كافة الأعمار.
وقالت الدكتورة صفاء الشريف، وكيل وزارة الشباب والرياضة بالإسكندرية، إن هذه المبادرة تأتي في إطار حرص الوزارة على توفير بيئة صحية وآمنة للشباب لممارسة الرياضة والأنشطة بمختلف المؤسسات والهيئات الشبابية التابعة للوزارة خلال فصل الصيف، وتحفيزهم على الابتكار والإبداع في مختلف المجالات.

وأشارت إلى أن المبادرة تهدف إلى تشجيع الشباب على المشاركة في الفعاليات الرياضية والثقافية والفنية خلال فصل الصيف، وتعزيز دور الشباب في بناء مستقبل مصر.

أطلق المبادرة الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، من العاصمة الإدارية، في احتفالية كبرى شاركت فيها الإسكندرية بعدد 500 مشارك، وتنفذ المبادرة من يوم 28 يوليو حتى 7 سبتمبر 2023 بجميع الهيئات الشبابية والرياضية بكل محافظات الجمهورية.

مبادرة صيف شبابنا
مبادرة صيف شبابنا
مبادرة صيف شبابنا
مبادرة صيف شبابنا
مبادرة صيف شبابنا
مبادرة صيف شبابنا
مبادرة صيف شبابنا
مبادرة صيف شبابنا
مبادرة صيف شبابنا
مبادرة صيف شبابنا
مديرية الشباب والرياضة بالإسكندرية مبادرة صيف شبابنا 12 ألف مشارك المؤسسات والهيئات الشبابية الابتكار والابداع
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