الصحة تعلن زيادة معدلات الاستفادة بالمبادرات الرئاسية

قال الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث الرسمى لوزارة الصحة والسكان، إن مبادرة "100 يوم صحة" مستمرة في تحقيق زيادة في معدلات الاستفادة بالمبادرات الرئاسية.

وأشار إلى أن مبادرة صحة الأم والجنين تصدرت النسبة الأعلى في معدلات الزيادة بنسبة 890% حيث ارتفع متوسط التردد اليومي من 341 زيارة إلى 3 آلاف و44 زيارة.

وأضاف "عبدالغفار" أن مبادرة الكشف المبكر عن الأمراض المزمنة والاعتلال الكلوي حققت زيادة نسبتها 259% لترتفع معدلات استفادة المواطنين من خدماتها إلى 37 ألفا و232 زيارة يوميًا بدلًا من 14 ألفا و363 زيارة.

وقال إن معدل الزيادة في تقديم خدمات مبادرة فحص الأورام السرطانية "البروستاتا - القولون - الرنة - عنق الرحم" بلغ 64% حيث ارتفع متوسط عدد استمارات الفحص التي يملؤها المواطنين من ‎8‏ آلاف و296 استمارة يوميًا إلى ‎١3 ألفا و602 استمارة.

وأشار الدكتور حسام عبد الغفار، إلى أن متوسط الخدمات المقدمة ضمن مبادرة فحص المقبلين على الزواج ارتفع من 3 آلاف و924 خدمة يوميًا إلى 4 آلاف و779 خدمة بنسبة زيادة بلغت 22%.