الإثنين 07 أغسطس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

الصحة تعلن زيادة معدلات الاستفادة بالمبادرات الرئاسية

الدكتور حسام عبد
الدكتور حسام عبد الغفار

قال الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث الرسمى لوزارة الصحة والسكان، إن مبادرة "100 يوم صحة" مستمرة في تحقيق زيادة في معدلات الاستفادة بالمبادرات الرئاسية.

وأشار إلى أن مبادرة صحة الأم والجنين تصدرت النسبة الأعلى في معدلات الزيادة بنسبة 890% حيث ارتفع متوسط التردد اليومي من 341 زيارة إلى 3 آلاف و44 زيارة.

وأضاف "عبدالغفار" أن مبادرة الكشف المبكر عن الأمراض المزمنة والاعتلال الكلوي حققت زيادة نسبتها 259% لترتفع معدلات استفادة المواطنين من خدماتها إلى 37 ألفا و232 زيارة يوميًا بدلًا من 14 ألفا و363 زيارة.

وقال إن معدل الزيادة في تقديم خدمات مبادرة فحص الأورام السرطانية "البروستاتا - القولون - الرنة - عنق الرحم" بلغ 64% حيث ارتفع متوسط عدد استمارات الفحص التي يملؤها المواطنين من ‎8‏ آلاف و296 استمارة يوميًا إلى ‎١3 ألفا و602 استمارة.

وأشار الدكتور حسام عبد الغفار، إلى أن متوسط الخدمات المقدمة ضمن مبادرة فحص المقبلين على الزواج ارتفع من 3 آلاف و924 خدمة يوميًا إلى 4 آلاف و779 خدمة بنسبة زيادة بلغت 22%.

365774338_625576509753567_8378791386827716431_n
365774338_625576509753567_8378791386827716431_n
الصحة حملة 100 يوم صحة معدلات الاستفادة المبادرات الرئاسية مبادرة صحة الأم والجنين معدلات الزيادة
ads

الأكثر قراءة

الآن.. رابط نتيجة الشهادة الإعدادية الدور الثاني برقم الجلوس 2023

لينك نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الغربية 2023 الدور الثاني برقم الجلوس

نتيجة الصف الثالث الإعدادي الدور الثاني 2023.. نتيجة ملاحق الشهادة الإعدادية الشرقية

وزير النقل يوجه بتسليم من يلقى القمامة على الطريق الدائرى للنيابة العسكرية

بـ 150 ألفًا.. مقتنيات وتفاصيل مكتبة نوال السعداوى المعروضة للبيع

استئناف القاهرة تتسلم ملف قتلة "طبيب الساحل" لتحديد جلسة لمحاكمتهم

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.كريمة الحفناوى

قانون موحد لمناهضة العنف

محمود خليل

واهب الحياة

رشا عبدالمنعم

تكريم صلاح عبدالله.. شاهد على أثر باقٍ

محمد العسيري

ابنى لفوق.. امشى لقدام

وائل لطفي

البائع الضلالى!

ماجد حبته

مصر والإمارات والبحرين

لواء.حمدى البطران

الأسايطة

د هند جاد

البابا شنودة.. رمز وطنى مصرى أصيل

صور

مزاد السمك فى البرلس بكفرالشيخ (صور)

الممشى السياحى فى العلمين

وزراء ومشاهير فى عزاء والد الدكتور محمد الباز

محطة تل أبيب

المزيد

خطوة مفاجئة.. هل يتراجع نتنياهو عن التعديلات القضائية؟

بزعم تنفيذ هجوم.. استشهاد 3 فلسطينيين برصاص الاحتلال الإسرائيلى فى جنين

بعد التظاهرات ضده.. "بلومبرج": نتنياهو يتراجع عن بعض التعديلات القضائية