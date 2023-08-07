الكيك بوكسينج يعتمد خطة الموسم الجديد بواقع 65 نشاط رياضي محلي ودولي

اعتمد الاتحاد المصري للكيك بوكسينج، برئاسة محمد صبيح، خطة النشاط الرياضي للموسم الرياضي الجديد 2023/2024 عبر إقامة 65 بطولة عربية ودولية وقارية وفعاليات رياضية.

وقال محمد صبيح، رئيس الاتحاد المصري للكيك بوكسينج إن خطة إقامة البطولات المحلية والمشاركة في البطولات العربية والقارية والدولية يشهد زيادة كبيرة عن المواسم الماضية بعد النجاح في تكوين عناصر تتميز بالمهاراة الفنية والبدنية من مختلف المنتخبات الوطنية للاتحاد.

وعلى صعيد الشأن المحلي يقيم الاتحاد المصري للكيك بوكسينج بطولة قطاع القاهرة الكبرى الرسمية في الفترة من 3 إلى 6 أغسطس الجاري في استاد القاهرة ثم بطولات المناطق الرسمية لمرحلة البراعم والناشئين والشباب والعموم في الفترة من شهر أغسطس حتى ديسمبر المقبل في جميع محافظات الجمهورية.

وتقام بطولة الجمهورية للجرابلنج في الفترة من 7 إلى 8 أغسطس الجاري في استاد القاهرة الدولية وبطولة كأس مصر للجوجستوا البرازيلي في الفترة من 8 إلى 9 أغسطس الجاري في استاد القاهرة وبطولة الجمهورية للسامبو «سبورتيف» في الفترة من 9 إلى 10 أغسطس الجاري في استاد القاهرة الدولي وبولة الجمورية الرسمية للأندية للعموم (عموم أ ـ عموم ب ـ أستاذة ) في الفترة من 13 ألى 16 أغسطس الجاري في استاد القاهرة وبطولة EKF للمحترفين الـ K1 وMMA في الفترة من 17 إلى 18 أغسطس الجاري وبطولة الجمهورية الرسمية للأندية للبراعم (عموم أ، عموم ب ـ استاذة) في الفترة من 1 إلى 5 سبتمبر المقبل في استاد القاهرة.

وتشمل أيضا خطة الموسم الرياضي بطولات الجمهورية للجان عمل الاتحاد المصري للكيك بوكسينج خلال شهر سبتمبر وبطولة الجمهورية للجوجستوا البرازيلي والياباني وبطولة السامبو كومباكت وبطولة الجمهورية للوت بوكسينج وبطولة الجمهورية للكوارش في الفترة من 10 إلى 13 سبتمبر باستاد القاهرة.

وتقام بطولة قطاع البحر الأحمر في الفترة 18 إلى 19 سبتمبر الجاري في الصالة المغطاة بمحافظة الغردقة ودورة المدربين الأساسية والمتقدمة للكيك بوكسينج في الفترة من 19 إلى 22 سبتمبر المقبل في نادي الغردقة الرياضي.