الإثنين 07 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

ضبط 6 أطنان ملح طعام وطنىّ أرز مجهول المصدر فى حملة تموينية بالعامرية

حملة تموينية بالعامرية
حملة تموينية بالعامرية

تمكنت إدارة تموين العامرية بالإسكندرية من ضبط 6 أطنان ملح طعام مجهول المصدر، وطني أرز مجهول المصدر خلال حملات بنطاق الإدارة.

يأتي ذلك تنفيذًا لتعليمات المهندس أحمد إبراهيم مدير مديرية التموين والتجارة الداخلية بالإسكندرية، للأجهزة الرقابية بالمديرية بتشديد الرقابة على مصانع المواد الغذائية والأسواق حفاظا على صحة المواطنين.

وشنت إدارة العامرية التموينية بالمديرية، برئاسة حسن داود مدير الإدارة، وتحت إشراف الأستاذ إبراهيم مرسال رئيس الرقابة، حملة تموينية بنطاق الإدارة، والتى أسفرت عن الآتى: ضبط أحد معامل الألبان بمنطقة النهضة لحيازته ملح طعام معبأ فى أجولة بلاستيك، مجهول المصدر، ودون فواتير دالة على الحيازة، والملح فى صورة متحجرة داخل مخزن سيئ التهوية.

وتم التحفظ على 120 شيكارة ملح طعام زنة الشيكارة الواحدة 50 جم، بإجمالى 6 أطنان.

كما تم ضبط سيارة محملة بكميات من الأرز الحر مجهول المصدر، بالطريق الصحراوى بالعامرية، حيث تبين عدم وجود الفواتير الدالة على الحيازة لدى السائق، وقد تم التحفظ على حمولة السيارة وقدرها 80 شيكارة أرز حر، زنة الشيكارة الواحدة 25 كجم، بإجمالى 2 طن.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال هذه المخالفة للعرض على وكيل النائب العام.

إدارة تموين العامرية الإسكندرية 6طن ملح طعام مجهول المصدر 2 طن أرز مجهول المصدر
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