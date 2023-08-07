"مياه بنى سويف": استقبال 10 آلاف شكوى خلال النصف الأول من 2023

قالت المهندسة دينا عمر سليمان، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب بشركة مياه الشرب والصرف الصحى ببني سويف، اليوم الإثنين، إن الشركة تهتم بشكل دائم بشكاوى المواطنين المتنوعة ومتابعتها وحلها سريعاً.

ولفتت إلى أن شركة مياه الشرب والصرف الصحي ببني سويف استقبلت الشكاوى المتنوعة والواردة إلى الخط الساخن، أو شكاوى وسائل الإعلام المختلفة، وشكاوى البوابة الحكومية التابعة لرئاسة مجلس الوزراء، وكذلك شكاوى المواطنين.

وأوضحت «دينا»، في تصريحات صحفية، أن الخط الساخن استقبل خلال النصف الأول من هذا العام 2023 ما يقرب من 10 آلاف شكوى متنوعة، ما بين انقطاع وضعف وجودة مياه شرب، طفح صرف صحي، فواتير وتحصيل، وغيرها، وتم التعامل معها جميعاً مع الإدارات المختصة بالشركة، في إطار اهتمام الشركة بسرعة الانتهاء من الشكاوى وحلها.

وأضافت رئيس مياه بني سويف أن الشركة تقوم باستقبال شكاوى المواطنين على مدار 24 ساعة، من خلال الاتصال بالخط الساخن 125 من أي تليفون أرضي أو موبايل أو من خلال رقم 01272021558، كما يمكنكم التواصل مع الشركة عن طريق الصفحة الرسمية لشركة مياه الشرب والصرف الصحي ببني سويف https://www.facebook.com/bnscww

والموقع الإلكتروني www.bnscww.com.