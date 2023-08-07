الإثنين 07 أغسطس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

"مياه بنى سويف": استقبال 10 آلاف شكوى خلال النصف الأول من 2023

المهندسة دينا عمر
المهندسة دينا عمر سليمان

قالت المهندسة دينا عمر سليمان، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب بشركة مياه الشرب والصرف الصحى ببني سويف، اليوم الإثنين، إن الشركة تهتم بشكل دائم بشكاوى المواطنين المتنوعة ومتابعتها وحلها سريعاً.

ولفتت إلى أن شركة مياه الشرب والصرف الصحي ببني سويف استقبلت الشكاوى المتنوعة والواردة إلى الخط الساخن، أو شكاوى وسائل الإعلام المختلفة، وشكاوى البوابة الحكومية التابعة لرئاسة مجلس الوزراء، وكذلك شكاوى المواطنين.

وأوضحت «دينا»، في تصريحات صحفية، أن الخط الساخن استقبل خلال النصف الأول من هذا العام 2023 ما يقرب من 10 آلاف شكوى متنوعة، ما بين انقطاع وضعف وجودة مياه شرب، طفح صرف صحي، فواتير وتحصيل، وغيرها، وتم التعامل معها جميعاً مع الإدارات المختصة بالشركة، في إطار اهتمام الشركة بسرعة الانتهاء من الشكاوى وحلها.

وأضافت رئيس مياه بني سويف أن الشركة تقوم باستقبال شكاوى المواطنين على مدار 24 ساعة، من خلال الاتصال بالخط الساخن 125 من أي تليفون أرضي أو موبايل أو من خلال رقم 01272021558، كما يمكنكم التواصل مع الشركة عن طريق الصفحة الرسمية لشركة مياه الشرب والصرف الصحي ببني سويف https://www.facebook.com/bnscww
والموقع الإلكتروني www.bnscww.com.

الخط الساخن المهندسة دينا عمر سليمان بني سويف شكاوى المواطنين مجلس الوزراء
ads

الأكثر قراءة

الآن.. رابط نتيجة الشهادة الإعدادية الدور الثاني برقم الجلوس 2023

لينك نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الغربية 2023 الدور الثاني برقم الجلوس

نتيجة الصف الثالث الإعدادي الدور الثاني 2023.. نتيجة ملاحق الشهادة الإعدادية الشرقية

وزير النقل يوجه بتسليم من يلقى القمامة على الطريق الدائرى للنيابة العسكرية

بـ 150 ألفًا.. مقتنيات وتفاصيل مكتبة نوال السعداوى المعروضة للبيع

استئناف القاهرة تتسلم ملف قتلة "طبيب الساحل" لتحديد جلسة لمحاكمتهم

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.كريمة الحفناوى

قانون موحد لمناهضة العنف

محمود خليل

واهب الحياة

رشا عبدالمنعم

تكريم صلاح عبدالله.. شاهد على أثر باقٍ

محمد العسيري

ابنى لفوق.. امشى لقدام

وائل لطفي

البائع الضلالى!

ماجد حبته

مصر والإمارات والبحرين

لواء.حمدى البطران

الأسايطة

د هند جاد

البابا شنودة.. رمز وطنى مصرى أصيل

صور

مزاد السمك فى البرلس بكفرالشيخ (صور)

الممشى السياحى فى العلمين

وزراء ومشاهير فى عزاء والد الدكتور محمد الباز

محطة تل أبيب

المزيد

خطوة مفاجئة.. هل يتراجع نتنياهو عن التعديلات القضائية؟

بزعم تنفيذ هجوم.. استشهاد 3 فلسطينيين برصاص الاحتلال الإسرائيلى فى جنين

بعد التظاهرات ضده.. "بلومبرج": نتنياهو يتراجع عن بعض التعديلات القضائية