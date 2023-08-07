بعد الانتقادات الواسعة.. هل يُعرض فيلم "باربي" في مصر؟

نجح فيلم “باربي” في السيطرة على شباك التذاكر بالولايات المتحدة الأمريكية، حيث دخل نادي المليار دولار، وذلك في بداية أسبوعه الثالث في دور العرض السينمائي حول العالم.

وأكد مصدر سينمائي لـ“الدستور”، أن الفيلم الذي كان سيطرح يوم 19 يوليو الماضي وتم تأجيل عرضه ليوم 31 أغسطس، للعرض في مصر قد يتم تأجيل عرضه مرة أخرى أو إلغاءه تماما، حيث لم يتم تقطيع كافة المشاهد الخارجة بالعمل، وهو ما يجعله مهددا تماما لإلغاء عرضه في مصر، حيث تعرض للكثير من الانتقادات.

كانت شركة "وارنر براذرز بيكتشرز"، قد أعلنت أن إيرادات فيلم "باربي" بأنحاء العالم تخطت مليار دولار منذ بدء عرضه في 21 يوليو.

وأضافت الشركة في بيان لها، أن إيرادات الفيلم الكوميدي الخيالي بلغت 459 مليون دولار بالولايات المتحدة وكندا و572.1 مليون دولار أخرى في الخارج منذ بدء طرحه في دور العرض، بإجمالي بلغ 1.0315 مليار دولار.

وتدور أحداث الفيلم، حول شخصية باربي الشهيرة، حيث يبدأ الفيلم مع انهيار البطلة بسبب طردها من عالم باربي لاند لكونها دمية أقل من المثالية، لذا تذهب للعالم الحقيقي رفقة كين، حيث عليها اكتشاف مخاطر العيش بين البشر.



ويضم الفيلم عددا من النجوم المميزين منهم مارجو روبي، رايان جوسلينج، كيت ماكينون، ويل فيريل، كينجسلي بن أدير، سكوت إيفانز، سيمو ليو، نكوتي جاتوا، وهاري نيف، إيما ماكي، آنا كروز كاين، شارون روني، عيسى راي، نيكولا كوغلان، ألكسندرا شيب، ريتو آريا، إميرالد فينيل، مايكل سيرا، أمريكا فيريرا، أريانا جرينبلات، كونور سوينديلز، جيمي ديميتريو، هيلين ميرين.