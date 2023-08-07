الإثنين 07 أغسطس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

السجن المشدد 5 سنوات غيابيا لجزار يروج المخدرات في الإسكندرية

محكمة
محكمة

قضت محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار محمد عبد الحميد الخولى، رئيس المحكمة، بمعاقبة جزار بالسجن المشدد لمدة 5 سنوات غيابيا، وتغريمه مبلغ مالى 50 ألف جنيه، عما أسند إليه، ومصادرة المخدر المضبوط والسلاح الأبيض، وألزمته بالمصاريف الجنائية، لاتهامه بالاتجار فى المواد المخدرة.

 صدر الحكم بعضوية كل من المستشار عبد الرحيم علي مرسي، والمستشار محمد سامح عبد الكريم والمستشار عبد السلام نبيه عبد السلام، وسكرتير المحكمة أحمد الفيومى.

ترجع أحداث القضية المقيدة برقم 4590 لسنة 2023 جنايات قسم شرطة الدخيلة، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية، إخطار من ضباط قسم شرطة الدخيلة، يفيد بضط المتهم، وبحوزته مواد مخدرة بدائرة القسم.

وتوصلت تحريات ضباط مباحث قسم شرطة الدخيلة، أنه على إثر تلقى بلاغ يفيد بقيام المتهم " أ.ع.ع"، جزار، بمزاولة نشاط فى الاتجار بالمخدرات، انتقلت قوة أمنية إلى مكان تواجده فأبصرته يسلم أحد عملائه قطعة لمخدر الحشيش، وتمكنت القوة من ضبطه.

 وبتفتيشه عثر بحوزته على “علبة سجائر وفضها تبين أنها تحتوى على 16 قطعة حشيش وعدد 10 أقراص مخدرة لمادة الكلونازبيام وسلاح أبيض سكين ومبلغ مالى وهاتف محمول”، وبمواجهته أقر بحيازة المواد المخدرة بقصد الاتجار والهاتف المحمول للاتصال بعملائه والمبالغ المالية من حصيلة البيع والسلاح الأبيض للدفاع عن تجارته غير المشروعة، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

وثبت من تقرير المعمل الكيميائى أن المواد المخدرة لجوهر الحشيش ووزنت 10.98 جرام، وأن الأقراص المخدرة لمادة الكلونازبيام إحدى مشتقات البنتزوديازبين، وقررت النيابة إحالته إلى محكمة جنايات الإسكندرية.

إتجار فى المواد المخدرة الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية الإسكندرية السجن المشدد 5 سنوات محكمة جنايات الإسكندرية
ads

الأكثر قراءة

الآن.. رابط نتيجة الشهادة الإعدادية الدور الثاني برقم الجلوس 2023

لينك نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الغربية 2023 الدور الثاني برقم الجلوس

نتيجة الصف الثالث الإعدادي الدور الثاني 2023.. نتيجة ملاحق الشهادة الإعدادية الشرقية

وزير النقل يوجه بتسليم من يلقى القمامة على الطريق الدائرى للنيابة العسكرية

بـ 150 ألفًا.. مقتنيات وتفاصيل مكتبة نوال السعداوى المعروضة للبيع

استئناف القاهرة تتسلم ملف قتلة "طبيب الساحل" لتحديد جلسة لمحاكمتهم

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.كريمة الحفناوى

قانون موحد لمناهضة العنف

محمود خليل

واهب الحياة

رشا عبدالمنعم

تكريم صلاح عبدالله.. شاهد على أثر باقٍ

محمد العسيري

ابنى لفوق.. امشى لقدام

وائل لطفي

البائع الضلالى!

ماجد حبته

مصر والإمارات والبحرين

لواء.حمدى البطران

الأسايطة

د هند جاد

البابا شنودة.. رمز وطنى مصرى أصيل

صور

مزاد السمك فى البرلس بكفرالشيخ (صور)

الممشى السياحى فى العلمين

وزراء ومشاهير فى عزاء والد الدكتور محمد الباز

محطة تل أبيب

المزيد

خطوة مفاجئة.. هل يتراجع نتنياهو عن التعديلات القضائية؟

بزعم تنفيذ هجوم.. استشهاد 3 فلسطينيين برصاص الاحتلال الإسرائيلى فى جنين

بعد التظاهرات ضده.. "بلومبرج": نتنياهو يتراجع عن بعض التعديلات القضائية