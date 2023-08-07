السجن المشدد 5 سنوات غيابيا لجزار يروج المخدرات في الإسكندرية

قضت محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار محمد عبد الحميد الخولى، رئيس المحكمة، بمعاقبة جزار بالسجن المشدد لمدة 5 سنوات غيابيا، وتغريمه مبلغ مالى 50 ألف جنيه، عما أسند إليه، ومصادرة المخدر المضبوط والسلاح الأبيض، وألزمته بالمصاريف الجنائية، لاتهامه بالاتجار فى المواد المخدرة.

صدر الحكم بعضوية كل من المستشار عبد الرحيم علي مرسي، والمستشار محمد سامح عبد الكريم والمستشار عبد السلام نبيه عبد السلام، وسكرتير المحكمة أحمد الفيومى.



ترجع أحداث القضية المقيدة برقم 4590 لسنة 2023 جنايات قسم شرطة الدخيلة، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية، إخطار من ضباط قسم شرطة الدخيلة، يفيد بضط المتهم، وبحوزته مواد مخدرة بدائرة القسم.

وتوصلت تحريات ضباط مباحث قسم شرطة الدخيلة، أنه على إثر تلقى بلاغ يفيد بقيام المتهم " أ.ع.ع"، جزار، بمزاولة نشاط فى الاتجار بالمخدرات، انتقلت قوة أمنية إلى مكان تواجده فأبصرته يسلم أحد عملائه قطعة لمخدر الحشيش، وتمكنت القوة من ضبطه.

وبتفتيشه عثر بحوزته على “علبة سجائر وفضها تبين أنها تحتوى على 16 قطعة حشيش وعدد 10 أقراص مخدرة لمادة الكلونازبيام وسلاح أبيض سكين ومبلغ مالى وهاتف محمول”، وبمواجهته أقر بحيازة المواد المخدرة بقصد الاتجار والهاتف المحمول للاتصال بعملائه والمبالغ المالية من حصيلة البيع والسلاح الأبيض للدفاع عن تجارته غير المشروعة، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

وثبت من تقرير المعمل الكيميائى أن المواد المخدرة لجوهر الحشيش ووزنت 10.98 جرام، وأن الأقراص المخدرة لمادة الكلونازبيام إحدى مشتقات البنتزوديازبين، وقررت النيابة إحالته إلى محكمة جنايات الإسكندرية.