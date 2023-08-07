الإثنين 07 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

قرار رئاسى بتجديد تكليف محمد فريد قائمًا بأعمال رئيس هيئة الرقابة المالية

الدكتور محمد فريد
الدكتور محمد فريد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية

أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي القرار رقم 326 لسنة 2023، بتجديد تكليف الدكتور محمد فريد صالح بالقيام بأعمال رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية لمدة عام، وذلك اعتبارًا من أمس 7 أغسطس 2023.

وكان قد تم تكليف الدكتور محمد فريد بالقيام بأعمال رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية لمدة عام، اعتبارًا من 7- 8- 2022، وفقا لقرار رئيس الجمهورية رقم 353 لسنة 2022

يشغل الدكتور محمد فريد عضوية المجلس الأعلى للاستثمار برئاسة رئيس الجمهورية، وعضوية مجلس إدارة البنك المركزي. 

كما يشغل الدكتور فريد منصب رئيس لجنة معايير المحاسبة المصرية والمعايير المصرية للمراجعة والفحص المحدود، ومهام التأكد الأخرى بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء.

ويشغل الدكتور محمد فريد منصب نائب رئيس المنظمة الدولية للهيئات الرقابية على أسواق المال IOSCO، ورئيس لجنة الأسواق النامية والناشئة GEMC (أكبر لجان المنظمة من حيث العدد والتوزيع الجغرافي للأعضاء)، رئيس مجموعة عمل تعزيز الممارسات الجيدة Promoting Good Practices Working Group المنبثقة من لجنة التمويل المستدام Sustainable Finance Taskforce وعضوية لجنة التمويل والمراجعة المنبثقة من مجلس الإدارة.

وكان قد شغل الدكتور محمد فريد صالح منصب رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية منذ أغسطس 2017 وفقاً لقرار رئيس الوزراء رقم 1759/2017. كما قد شغل منصب رئيس الاتحاد اليوروآسيوي للبورصات وذلك بالانتخاب، وعضو مجلس إدارة اتحاد البورصات الإفريقية، وعضو مجلس إدارة اتحاد أسواق المال العربية، ثم رئيس اتحاد أسواق المال العربية خلال الفترة من أبريل عام 2019، حتى أبريل عام 2021.

شغل الدكتور فريد في الفترة من 2013 إلى 2016 منصب مستشار شئون التأجير التمويلي ورأس المال المخاطر بالبنك الدولي- مصر، كما كان عضواً في اللجنة الاستشارية لسوق رأس المال التي أنشأتها هيئة الرقابة المالية المصرية، كما شغل منصب نائب رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية في 2010-2011.

وكان الدكتور محمد فريد قد حصل على درجة الدكتوراه في مجال "اقتصاديات التمويل" من جامعة كارديف متروبوليتان (Cardiff Metropolitan University)، بالمملكة المتحدة.

وحصل على درجة الماجستير في العلوم الكمية المتعلقة بالتمويل (MSc. Quantitative Finance)- كلية بايز لإدارة الأعمال (Cass Business School)- بجامعة لندن، المملكة المتحدة.

كما حصل على درجة ماجستير العلوم في الاقتصاد تخصص تحليل المشروعات والاستثمار والتمويل (MSc. Project Analysis, Finance & Investment)- من جامعة يورك- المملكة المتحدة.

كما حصل على درجة الماجستير في إدارة الأعمال تخصص بنوك وتمويل (MBA Finance & Banking)- الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري في مصر.

وحصل الدكتور فريد على شهادة في البرنامج المتخصص للاستثمار بنظام رأس المال المخاطر (Venture Capital Program)- يو سي بيركلي (UC Berkley)- الولايات المتحدة، وشهادة في البرنامج المتخصص للاستثمار في الاقتصاد التحليل- (Econometrics Summer School)- جامعة كامبريدج- المملكة المتحدة.

وحصل الدكتور فريد على بكالوريوس في التجارة الخارجية والاقتصاد من جامعة حلوان.

كما عمل محاضرًا في الأسواق المالية، والتمويل الدولي، والمشتقات المالية في الجامعة الأمريكية في مصر (AUC)، وفي الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري (AAST)، وكان الدكتور فريد قد شغل منصب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة Dcode EFC، وهي شركة رائدة في مجال الاستشارات الاقتصادية في مصر.

الرئيس عبد الفتاح السيسي تجديد تكليف الدكتور محمد فريد صالح لقيام بأعمال رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية لمدة عام يشغل الدكتور محمد فريد عضوية المجلس الأعلى للاستثما عضوية مجلس إدارة البنك المركزي المصري
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