الإثنين 07 أغسطس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

ننشر الموقف التنفيذي للمشروعات التنموية والخدمية ضمن "حياة كريمة" بالحسينية بالشرقية

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

قال الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، إن المبادرة الرئاسية “حياة كريمة” لتطوير الريف المصري تهدف إلى تحسين جودة حياة المواطنين في كافة القطاعات الخدمية والتنموية والارتقاء بالمستوى الاقتصادي والاجتماعي والبيئي لهم وتمكينهم من الحصول على كافة الخدمات الأساسية وتحسين الظروف المعيشية لهم.

 

وأضاف محافظ الشرقية، أنه جاري تنفيذ 913 مشروعا ضمن البرنامج القومي لتنمية وتطوير الريف المصري بعدد 41 قرية و740 تابع بمركز الحسينية وذلك لرفع كفاءة البنية التحتية من مياه شرب وصرف صحي وكهرباء وطرق وكباري وغاز طبيعي وإقامة منشآت تعليمية وشبابية وخدمية وتوفير سكن كريم للنهوض بمستوى معيشة المواطنين وتحسين الخدمات المقدمة لهم.

 

وأوضح المحافظ، أنه قد تم الانتهاء من تنفيذ 86 مشروعا بقطاع الصرف الصحي من إجمالي 183 مشروعا بنسبة تنفيذ بلغت 90 %، والانتهاء من تنفيذ 95 مشروعا بقطاع مياه الشرب من إجمالي 102 مشروع بنسبة تنفيذ بلغت 99%، والانتهاء من تنفيذ تأهيل وتبطين 25 ترعة بقطاع الري والكباري من إجمالي 36 مشروعا و15 كوبري بنسبة تنفيذ بلغت 85%، والانتهاء من تنفيذ 106 مشروعات بقطاع الأبنية التعليمية من إجمالي 107 مشروعا بنسبة تنفيذ بلغت 99%.

 

كما تم الانتهاء من تنفيذ 37 مشروعا بقطاع الأبنية التعليمية بنسبة تنفيذ بلغت 100%، والانتهاء من تنفيذ 40 مشروعا بقطاع الصحة من إجمالي 61 مشروعا بنسبة تنفيذ بلغت 97%، الانتهاء من تنفيذ 7 مشروعات بقطاع الإسعاف بنسبة تنفيذ بلغت 100%، والانتهاء من تنفيذ 10 مجمعات حكومية بنسبة تنفيذ بلغت 100%، والانتهاء من تنفيذ 10 مجمعات زراعية بنسبة تنفيذ بلغت 100% والانتهاء من تنفيذ 6 مجمعات سكنية من إجمالي 7 مشروعات بنسبة تنفيذ بلغت 98%.

 

وجرى الانتهاء من تنفيذ 9 وحدات اجتماعية من إجمالي 10 مشروعات بنسبة تنفيذ بلغت 99% الانتهاء من تنفيذ 6 مشروعات بقطاع الطرق الداخلية والمحلية من إجمالي 55 مشروعا بنسبة تنفيذ بلغت 64 %، الانتهاء من تنفيذ 5 مشروعات بقطاع الغاز الطبيعي من إجمالي 41 مشروعا بنسبة تنفيذ بلغت 69%، الانتهاء من تنفيذ 13 مشروعا بقطاع البريد من إجمالي 19 مشروعا بنسبة تنفيذ بلغت 75%.

 

وقد تم الانتهاء من تنفيذ 12 مشروعا بقطاع الاتصالات من إجمالي 41 مشروعا بنسبة تنفيذ بلغت 79%، والانتهاء من تنفيذ 63 برج محمول من إجمالي 79 مشروع بنسبة تنفيذ بلغت 84%، والانتهاء من تنفيذ وحدتي إطفاء من إجمالي 4 وحدات بنسبة تنفيذ بلغت 88%، والانتهاء من تنفيذ مشروع انشاء موقف سيارات بنسبة 100%، والانتهاء من تنفيذ مشروع إنشاء 4 نقاط شرطة بنسبة 100%.

 

وجاري أيضا تنفيذ 82 مشروع في قطاع الكهرباء والإنارة بنسبة تنفيذ بلغت 58، جاري إنشاء محطة سكة حديد بنسبة تنفيذ بلغت 25 %،   جاري تنفيذ مشروع انشاء سوق حضاري بنسبة بلغت 64%، والانتهاء من تنفيذ 553 مشروعا وجاري تنفيذ 312 مشروعا وسيتم البدء في تنفيذ 48 مشروعا على التوالي من إجمالي 913 مشروعا وبنسبة تنفيذ إجمالية 82%.

الاقتصادي والاجتماعي البرنامج القومي الخدمات المقدمة الخدمات الأساسية الخدمية والتنموية الرئاسية حياة كريمة الصرف الصحي
ads

الأكثر قراءة

الآن.. رابط نتيجة الشهادة الإعدادية الدور الثاني برقم الجلوس 2023

لينك نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الغربية 2023 الدور الثاني برقم الجلوس

نتيجة الصف الثالث الإعدادي الدور الثاني 2023.. نتيجة ملاحق الشهادة الإعدادية الشرقية

وزير النقل يوجه بتسليم من يلقى القمامة على الطريق الدائرى للنيابة العسكرية

بـ 150 ألفًا.. مقتنيات وتفاصيل مكتبة نوال السعداوى المعروضة للبيع

استئناف القاهرة تتسلم ملف قتلة "طبيب الساحل" لتحديد جلسة لمحاكمتهم

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.كريمة الحفناوى

قانون موحد لمناهضة العنف

محمود خليل

واهب الحياة

رشا عبدالمنعم

تكريم صلاح عبدالله.. شاهد على أثر باقٍ

محمد العسيري

ابنى لفوق.. امشى لقدام

وائل لطفي

البائع الضلالى!

ماجد حبته

مصر والإمارات والبحرين

لواء.حمدى البطران

الأسايطة

د هند جاد

البابا شنودة.. رمز وطنى مصرى أصيل

صور

مزاد السمك فى البرلس بكفرالشيخ (صور)

الممشى السياحى فى العلمين

وزراء ومشاهير فى عزاء والد الدكتور محمد الباز

محطة تل أبيب

المزيد

خطوة مفاجئة.. هل يتراجع نتنياهو عن التعديلات القضائية؟

بزعم تنفيذ هجوم.. استشهاد 3 فلسطينيين برصاص الاحتلال الإسرائيلى فى جنين

بعد التظاهرات ضده.. "بلومبرج": نتنياهو يتراجع عن بعض التعديلات القضائية