ننشر الموقف التنفيذي للمشروعات التنموية والخدمية ضمن "حياة كريمة" بالحسينية بالشرقية

قال الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، إن المبادرة الرئاسية “حياة كريمة” لتطوير الريف المصري تهدف إلى تحسين جودة حياة المواطنين في كافة القطاعات الخدمية والتنموية والارتقاء بالمستوى الاقتصادي والاجتماعي والبيئي لهم وتمكينهم من الحصول على كافة الخدمات الأساسية وتحسين الظروف المعيشية لهم.

وأضاف محافظ الشرقية، أنه جاري تنفيذ 913 مشروعا ضمن البرنامج القومي لتنمية وتطوير الريف المصري بعدد 41 قرية و740 تابع بمركز الحسينية وذلك لرفع كفاءة البنية التحتية من مياه شرب وصرف صحي وكهرباء وطرق وكباري وغاز طبيعي وإقامة منشآت تعليمية وشبابية وخدمية وتوفير سكن كريم للنهوض بمستوى معيشة المواطنين وتحسين الخدمات المقدمة لهم.

وأوضح المحافظ، أنه قد تم الانتهاء من تنفيذ 86 مشروعا بقطاع الصرف الصحي من إجمالي 183 مشروعا بنسبة تنفيذ بلغت 90 %، والانتهاء من تنفيذ 95 مشروعا بقطاع مياه الشرب من إجمالي 102 مشروع بنسبة تنفيذ بلغت 99%، والانتهاء من تنفيذ تأهيل وتبطين 25 ترعة بقطاع الري والكباري من إجمالي 36 مشروعا و15 كوبري بنسبة تنفيذ بلغت 85%، والانتهاء من تنفيذ 106 مشروعات بقطاع الأبنية التعليمية من إجمالي 107 مشروعا بنسبة تنفيذ بلغت 99%.

كما تم الانتهاء من تنفيذ 37 مشروعا بقطاع الأبنية التعليمية بنسبة تنفيذ بلغت 100%، والانتهاء من تنفيذ 40 مشروعا بقطاع الصحة من إجمالي 61 مشروعا بنسبة تنفيذ بلغت 97%، الانتهاء من تنفيذ 7 مشروعات بقطاع الإسعاف بنسبة تنفيذ بلغت 100%، والانتهاء من تنفيذ 10 مجمعات حكومية بنسبة تنفيذ بلغت 100%، والانتهاء من تنفيذ 10 مجمعات زراعية بنسبة تنفيذ بلغت 100% والانتهاء من تنفيذ 6 مجمعات سكنية من إجمالي 7 مشروعات بنسبة تنفيذ بلغت 98%.

وجرى الانتهاء من تنفيذ 9 وحدات اجتماعية من إجمالي 10 مشروعات بنسبة تنفيذ بلغت 99% الانتهاء من تنفيذ 6 مشروعات بقطاع الطرق الداخلية والمحلية من إجمالي 55 مشروعا بنسبة تنفيذ بلغت 64 %، الانتهاء من تنفيذ 5 مشروعات بقطاع الغاز الطبيعي من إجمالي 41 مشروعا بنسبة تنفيذ بلغت 69%، الانتهاء من تنفيذ 13 مشروعا بقطاع البريد من إجمالي 19 مشروعا بنسبة تنفيذ بلغت 75%.

وقد تم الانتهاء من تنفيذ 12 مشروعا بقطاع الاتصالات من إجمالي 41 مشروعا بنسبة تنفيذ بلغت 79%، والانتهاء من تنفيذ 63 برج محمول من إجمالي 79 مشروع بنسبة تنفيذ بلغت 84%، والانتهاء من تنفيذ وحدتي إطفاء من إجمالي 4 وحدات بنسبة تنفيذ بلغت 88%، والانتهاء من تنفيذ مشروع انشاء موقف سيارات بنسبة 100%، والانتهاء من تنفيذ مشروع إنشاء 4 نقاط شرطة بنسبة 100%.

وجاري أيضا تنفيذ 82 مشروع في قطاع الكهرباء والإنارة بنسبة تنفيذ بلغت 58، جاري إنشاء محطة سكة حديد بنسبة تنفيذ بلغت 25 %، جاري تنفيذ مشروع انشاء سوق حضاري بنسبة بلغت 64%، والانتهاء من تنفيذ 553 مشروعا وجاري تنفيذ 312 مشروعا وسيتم البدء في تنفيذ 48 مشروعا على التوالي من إجمالي 913 مشروعا وبنسبة تنفيذ إجمالية 82%.