كشف ملابسات واقعة مقتل أحد الأشخاص بأسوان وضبط الجانى

استقبل أحد مستشفيات أسوان، جثة (مزارع - مقيم بدائرة المركز) وبها عيار ناري، وورد لمركز شرطة كوم أمبو بمديرية أمن أسوان، بلاغ بالواقعة.

وبالفحص وبسؤال والد المجنى عليه قرر قيام (شقيق المجنى عليه "له معلومات جنائية" - مقيم بذات العنوان) بإطلاق عيار نارى تجاه المجنى عليه من بندقية آلية كانت بحوزته، فأحدث إصابته المشار إليها التى أودت بحياته أثناء وجودهما بمحل إقامتهما لخلافات مالية بينهما.

عقب تقنين الإجراءات جرى ضبطه وبحوزته السلاح النارى المستخدم فى ارتكاب الواقعة (بندقية آلية - 10 طلقات من ذات العيار)، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة لذات السبب، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.