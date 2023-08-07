عمر خيرت وحكيم وأنغام وروس.. جدول حفلات مهرجان العلمين فى أغسطس

أعلنت شركة «تذكرتي» مواعيد حفلات شهر أغسطس بمدينة آرينا ضمن مهرجان العلمين الجديدة عبر موقعها.

وفي السطور القادمة يرصد "الدستور" مواعيد إقامة الحفلات الغنائية:-

10 أغسطس

يستعد المطرب بهاء سلطان والمطربة كارول سماحة لإحياء حفل غنائي الخميس المقبل 10 أغسطس في مهرجان العلمين الجديدة.

وكشفت الجهة المنظمة عن أسعار الحفل، حيث يبلغ سعر تذكرة الفئة الأولى 65 ألف جنيه مصري لعشرة أفراد، بينما سيكون سعر الفئة الثانية 20000 جنيه لطاولة تكفي لأربعة أفراد، كما سيكون هناك تذاكر فئة الـ550 جنيها والـ350 جنيها وأخيراً فئة الـ300 جنيه.

كما أعلنت عن إقامة حفل موسيقي للموسيقار العالمي عمر خيرت، لافتة إلى أن أسعار التذاكر تبدأ من 500 جنيه للفرد في الدرجة العادية، و1000 جنيه للفرد في الدرجة الأولى، و1500 جنيه للفرد في الدرجة الثانية، و2000 جنيه للفرد في الدرجة الثالثة، و5 تذاكر VIP بقيمة 10000 جنيه لـ5 أفراد.

11 أغسطس

ويحيي فريق مسار إجباري حفلا غنائيا الجمعة المقبل، الموافق 11 أغسطس، ضمن فعاليات مهرجان العلمين الجديدة الذي يقام في مدينة العلمين.

وأوضحت الجهة المنظمة أسعار الحفل، حيث يبلغ سعر تذكرة الفئة الأولى 65 ألف جنيه مصري لعشرة أفراد، وسعر الفئة الثانية 20000 جنيه لطاولة تكفي لأربعة أفراد، فيما يبلغ سعر فئة الـ350 والـ400 جنيه للفرد.

17 أغسطس

وتشهد مدينة العلمين الجديدة إقامة حفل غنائي للفنان حكيم، حيث أعلنت الجهة المنظمة أسعار الحفل، حيث يبلغ سعر تذكرة الفئة الأولى 65000 جنيه مصري لعشرة أفراد، بينما يبلغ سعر الفئة الثانية 20000 جنيه لطاولة تكفي لأربعة أفراد، وفئة الـ350 جنيها.

18 أغسطس

وتستعد الفنانة أنغام لتقديم ثاني حفلاتها خلال شهر أغسطس، ضمن فعاليات مهرجان العلمين.

وقالت الجهة المنظمة إن أسعار الحفل للفئة الأولى 65000 جنيه مصري لعشرة أفراد، بينما سيكون سعر الفئة الثانية 20000 جنيه لطاولة تكفي لأربعة أفراد، وتذاكر الفئة الثالثة بين 300 و350 جنيهًا للوقوف، و700 و1000 و2000 جنيه للفرد.

25 أغسطس

وتختتم حفلات شهر أغسطس بحفل روس لايف يوم الجمعة 25 أغسطس.

يبلغ سعر تذكرة الفئة الأولى 65 ألف جنيه لعشرة أفراد، بينما يكون سعر الفئة الثانية 20 ألف جنيه لطاولة تكفي لأربعة أفراد، وتتراوح أسعار تذاكر الفئة الثالثة بين 700 و1300 جنيه للفرد.