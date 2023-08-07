محافظ أسيوط يتفقد أعمال إنشاء سوق "دشلوط" النموذجي ضمن "حياة كريمة"

تفقد اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، أعمال تنفيذ سوق دشلوط النموذجي بمركز ديروط وذلك ضمن المشروعات التي يجري تنفيذها بالقرى المستهدفة بالمبادرة الرئاسية "حياة كريمة" بمرحلتها الجديدة المشروع القومي لتطوير الريف التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي، لتحسين مستوي الخدمات المقدمة للمواطنين وفقًا لرؤية مصر 2030 لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة.

رافق المحافظ خلال الجولة اللواء مهندس هشام محمد عبدالسلام عوف رئيس جهاز تعمير الوادي الجديد واللواء مجدي أحمد محمود مدير قطاع الصعيد بدار الهندسة واللواء دكتور وائل الشاذلي بوزارة الانتاج الحربي والمهندس محمد عادل دياب مدير مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة بجهاز تعمير الوادي الجديد ومحمود نجار رئيس مركز ومدينة ديروط ومجدى نجيب وكيل وزارة التضامن الاجتماعي وممدوح حماد وكيل وزارة التموين بالمحافظة والمهندسة أمل جميل مدير العلاقات العامة والإعلام بشركة مياه الشرب والصرف الصحي والمهندس أحمد المراغي مدير قطاع وسط وشمال الصعيد بالشركة المصرية للاتصالات ومسئولي الشركة المنفذة للأعمال.

بدأ المحافظ جولته بتفقد السوق النموذجي بقرية دشلوط التابعة لمركز ديروط على مساحة 2500 متر مريع بتكلفة 11 مليون و858 ألف جنيه وتفقد المبنى الإداري والمحلات داخل السوق والتي تم نهو الأعمال به وفقًا لأحدث المواصفات تحت إشراف الهيئة العامة للابنية التعليمية لتلبي إحتياجات المواطنين.

ولفت إلى أهمية مشروعات الأسواق في توفير فرص العمل للشباب والمواطنين واتاحة الفرصة لهم لعرض منتجاتهم وإقامة مشروعاتهم الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر وتحقيق التمكين الاقتصادي لهم.

وقال المحافظ إنه يجري تنفيذ مشروعات الأسواق الحضارية النموذجية ووحدات الاطفاء والمواقف النموذجية بقرى حياة كريمة للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لقاطنيها بناءًا على البروتوكول الذي تم توقيعه مع الأبنية التعليمية للإشراف على تنفيذ 14 مشروعًا تم تنفيذها بالمرحلة الأولى من مشروعات الأسواق الحضارية والمواقف النموذجية ونقاط الأطفاء، حيث تم استلام عدد 5 مواقف نموذجية لسيارات الأجرة و5 أسواق حضارية و4 نقاط إطفاء بإجمالي 14 مشروعًا بتكلفة تصل إلى 74 مليونًا و793 ألف جنيه، في إطار سلسلة الإنجازات المتتالية التي تشهدها مراكز ومدن المحافظة ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة لتطوير الريف المصري والقرى الأكثر احتياجًا وجاري تشغيلهم فعلياً لتصبح ملموسة على أرض الواقع وتحقيق الاستفادة المثلى من هذه المشروعات للمواطنين.

وأوضح المحافظ أن مشروعات الأسواق والمواقف ونقاط الإطفاء بقرى حياة كريمة التي تم تنفيذها تتضمن موقف سيارات قرية صنبو وموقف سيارات قرية مسارة وموقف سيارات عرب مطير وموقف سيارت أولا إلياس وموقف سيارات بني عديات فضلا عن سوق قرية مساره وسوق حضري دشلوط وسوق صغير بالمعابدة الشرقية وسوق بعرب مطير وسوق المطمر بالإضافة إلى نقطة إطفاء مساره ونقطة إطفاء الدوير ووحدة إطفاء بني مر ونقطة إطفاء الخوالد.

ولفت إلى أن مشروعات الأسواق والمواقف تهدف بشكل رئيسي إلى القضاء على السويقات والمواقف العشوائية في القرى وتحسين المظهر الحضارى وتوفير أماكن مناسبة تسمح لصغار التجار وسائقي مركبات الأجرة بممارسة نشاطهم، فضلا عن أن الأسواق ستساهم في تنظيم عملية تداول السلع وتمكن صغار المزارعين من تسوق منتجاتهم دون الحاجة لتحمل تكاليف كبيرة في عملية النقل.

وأشار إلى أن هذه المشروعات ساهمت في خلق فرص عمل مؤقتة أثناء مراحل الإنشاء وفرص عمل دائمة بعد التشغيل سواء بشكل مباشر أو غير مباشر من خلال الأنشطة المرتبطة بهذه الخدمات.

ووجه المحافظ رئيس مركز ديروط، بالمتابعة المستمرة والميدانية لكافة المشروعات والإشراف الميداني اليومي على أعمال المقاولين بمواقع الأعمال الإنشائية للوقوف علي نسب التنفيذ وإزالة كافة المعوقات وتذليل أي تحديات تواجه أعمال التنفيذ بما يساهم في تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين بالقرى المستهدفة والمساهمة في إحداث نقلة نوعية في حياتهم، وذلك من التنسيق المستمر بين كافة الجهات المعنية والمتابعة الميدانية المستمرة لإنهاء كافة متطلبات وإجراءات تنفيذ تلك المشروعات التي تتكامل مع باقي مشروعات المبادرة الرئاسية لتحسين مستوى الخدمات التي تمس الاحتياجات اليومية للمواطن.

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