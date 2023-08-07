الإثنين 07 أغسطس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

اعتماد 8 مدارس في الوادي الجديد من هيئة ضمان جودة التعليم

وكيل وزارة التربية
وكيل وزارة التربية والتعليم

أعلن المهندس سيد عبد العزيز عطية وكيل التعليم بالوادى الجديد ، اعتماد 8 مدارس بالمحافظة من قِبل الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد التابعة لرئاسة مجلس الوزراء، وذلك تحت رعاية الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد، والدكتورة حنان مجدى نائب المحافظ.

وأضاف وكيل التعليم بالوادي الجديد أن الإعتماد من قِبل الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد التابعة لرئاسة مجلس الوزراء جاء بيانها كالتالي، إدارة الخارجة التعليمية: روضة مدرسة البستان للتعليم الاساسي ، روضة ملحقة المعلمين الابتدائية، مدرسة صلاح الدين الإعدادية، وفي إدارة الداخلة التعليمية: روضة مدارس عين ام الصغير ، الشهيد مصطفى سعيد ، الصديق الابتدائية ، عين الرخا ، روضة الغرغور الإبتدائية .

وأوضح المهندس سيد وكيل التعليم بالمحافظة أن إجمالى عدد المدارس المعتمدة حتى الآن بلغ نحو 145 مدرسة بالقطاعات والمراحل التعليمية  المختلفة.

وكيل التعليم الوادي الجديد اعتماد 8 مدارس الهيئة القومية لضمان جودة التعليم المدارس المعتمدة
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