الإثنين 07 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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بالأسماء.. تعيين رؤساء أقسام جدد بكليات جامعة بنها

رئيس جامعة بنها
رئيس جامعة بنها

أصدر الدكتور ناصر الجيزاوي، القائم بأعمال رئيس جامعة بنها، قرارات بتعيين رؤساء أقسام جدد بكليات الجامعة.
وشملت القرارات؛ تعيين الدكتورة عزيزه عبد الفتاح عبد المجيد الأستاذ بقسم الباثولوجيا بكلية الطب البيطري رئيسا لمجلس قسم الباثولوجيا، والدكتورة أماني محمد أحمد الأستاذ بقسم الرقابة الصحية علي الأغذية بكلية الطب البيطري رئيسا لمجلس قسم الرقابة الصحية علي الأغذية.

كما شملت القرارات تعيين الدكتور حماده محمدي عبد الحميد الأستاذ بقسم الإدارة الرياضية والترويح بكلية التربية الرياضية رئيسا لمجلس قسم الإدارة الرياضية والترويح ، وتعيين الدكتور محمد عثمان عبد المنعم الأستاذ بقسم علم النبات والميكروبيولوجي بكلية العلوم رئيسا لمجلس قسم علم النبات والميكروبيولوجي.

تعيين رؤساء أقسام جدد جامعة بنها رئيس جامعة بنها كليات الجامعة ناصر الجيزاوى
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