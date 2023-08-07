صحة البحيرة تعلن تجهيز وحدة الكلى الجديدة بمستشفى كفرالدوار العام

أكدت الدكتورة نهال بلبع، نائب محافظ البحيرة، على أن هناك خطة تطوير شاملة للقطاع الصحي بنطاق المحافظة، وذلك بالتنسيق مع كل الوزارات والهيئات والأجهزة التنفيذية ومنظمات المجتمع المدني، للعمل على الارتقاء بمنظومة الرعاية الصحية، وذلك من خلال تطوير ورفع كفاءة المستشفيات العامة والمركزية، والتوسع في إنشاء المراكز الطبية المتميزة وتزويدها بكل الأجهزة والمعدات الحديثة، لتوفير الخدمات الصحية المتكاملة للمواطنين داخل جميع مدن وقرى محافظة البحيرة.

وأشار الدكتور هاني جميعة، وكيل وزارة الصحة بالبحيرة، إلى أنه تم الانتهاء من تجهيز وحدة الكلى الجديدة بمستشفى كفرالدوار العام، وسيتم تشغيلها قريبًا، وتضم الوحدة 18 مخرجًا، سيتم بدء التشغيل التجريبي لعدد 8 ماكينات، على أن تتم زيادة العدد في الفترة المقبلة، لاستيعاب مرضى الغسيل الكلوي بكفرالدوار.

كما أكد الدكتور هانى جميعة وكيل وزارة الصحة بمحافظة البحيرة أنه جار تجهيز 3 ماكينات للغسيل الكلوي مخصصة للأطفال، لاستيعاب المرضى الأطفال، وسيتم توفير المستلزمات اللازمة لهم.