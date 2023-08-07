وزير الخارجية: يجب الاهتمام بآلية دول جوار السودان الفاعلة (فيديو)

قال وزير الخارجية، سامح شكري، إن وزراء خارجية دول جوار السودان وصلوا بدعوة كريمة من وزير الخارجية التشادي، وعقدوا اجتماعاً على العشاء، تم خلاله توزيع بعض الأفكار التي جرى صياغتها عن طريق الدولة المضيفة تشاد، وبالتنسيق مع باقي الدول من خلال القنوات الدبلوماسية.

فرصة للتداول المعمق فى جلسة مغلقة

وأضاف "شكري"، خلال تصريحاته عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، اليوم، أن الحديث لم يتطرق للقضايا الموضوعية بشكل تفصيلي بينما كان هناك استعراض للنواحي الإجرائية المرتبطة باجتماع اليوم الإثنين، والاهتمام بأن يكون هناك فرصة للتداول المعمق في جلسة مغلقة بين الوزراء للتركيز بالتكليف الذي صدر لهم من القادة خلال القمة التي عقدت بالقاهرة.

وأشار وزير الخارجية إلى أن هناك جلسة تداول فيما بين المتخصصين تعقد الآن لبلورة المخرج في إطار الولاية التي منحت من قبل القادة في قمة القاهرة.