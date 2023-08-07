الإثنين 07 أغسطس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

برلمانى: قناة السويس الجديدة ساهمت فى دعم الاقتصاد الوطنى

النائب محمد سلطان
النائب محمد سلطان

أكد النائب محمد سلطان، عضو مجلس النواب، أن قناة السويس حققت معدلات غير مسبوقة بزيادة عوائدها، كما حقق مشروع قناة السويس الجديدة زيادة معدلات الأمان الملاحي بالقناة، موضحًا أن المؤسسات الدولية أثبتت أن قناة السويس الجديدة أسرع طريق ملاحي يربط بين قارتي آسيا وأوروبا.

وأضاف النائب محمد سلطان، في بيان له، أن افتتاح قناة السويس الجديدة فى 6 أغسطس عام 2015، كان نقطة تحول جذرية، حيث أصبحت منطقة قناة السويس أكثر المناطق الجاذبة للاستثمارات على مستوى العالم، لافتًا إلى أن ذلك يساهم في توفير الآلاف من فرص العمل، بالإضافة إلى تعظيم العائد الاقتصادي.

وأشار عضو مجلس النواب إلى أن مشروع قناة السويس الجديدة برهان على قدرة المصريين في التحول نحو الإنجازات، فالمشروع عزز مكانة القناة على مستوى العالم كشريان رئيسي للملاحة، موضحًا أن قناة السويس الجديدة ساهمت في دعم الاقتصاد الوطني.

وأوضح النائب محمد سلطان أن مشروع افتتاح قناة السويس الجديدة أصبح نقلة محورية في حركة الملاحة البحرية العالمية، وساهم بقوة في تحويل منطقة القناة لمركز لوجيستي، مشيرًا إلى أن القيادة السياسية تواصل جهودها لدعم تنافسية القناة بالتوسع في تقديم الخدمات اللوجستية المستحدثة بهدف جذب المزيد من الاستثمارات.

النائب محمد سلطان مجلس النواب قناة السويس قناة السويس الجديدة المؤسسات الدولية
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