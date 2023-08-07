الإثنين 07 أغسطس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

بتخفيض يصل لـ70%.. غرفة الملابس الجاهزة: بدء الأوكازيون الصيفى (فيديو)

الأوكازيون
الأوكازيون

قالت سماح هيكل، عضو مجلس الإدارة بالغرفة التجارية بالقاهرة عن شعبة الملابس الجاهزة، إن الأوكازيون الصيفي متاح بجميع محافظات الجمهورية، معقبة: "أي محل حاطط كلمة sale أو تخفيضات يعتبر مشارك".

 

وأضافت، عبر مداخلة هاتفية ببرنامج "8 الصبح" المذاع على قناة dmc، اليوم الإثنين، أن ‏الأوكازيون فرصة سانحة للمواطنين والتجار، خاصة أن الأسعار منافسة جدًا، ونسبة التخفيضات عالية جدًا.

 

وأشارت إلى أن ‏التخفيضات ستسهم في زيادة القوة الشرائية ‏للمواطنين بشراء أكثر من منتج، إضافة إلى أنها تساعد التجار في تصريف كل ‏بضاعاتهم الموجودة لديهم.

 

الأوكازيون الصيفي سيشمل تخفيضات كبيرة

 

وأوضحت أن الأوكازيون الصيفي سيشمل تخفيضات كبيرة تبدأ من 10% وتصل إلى 70%، ولكن صاحب المحل هو الذي يحدد نسبة الخصم بناءً على ظروفه وأوضاعه.

 

وتابعت: الأوكازيون يسهم في تنشيط التجارة ‏الداخلية، حيث لا يقتصر فقط على محال الملابس بل ‏محال الأدوات المنزلية والمصنوعات الجلدية أيضًا.

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