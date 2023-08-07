بتخفيض يصل لـ70%.. غرفة الملابس الجاهزة: بدء الأوكازيون الصيفى (فيديو)

قالت سماح هيكل، عضو مجلس الإدارة بالغرفة التجارية بالقاهرة عن شعبة الملابس الجاهزة، إن الأوكازيون الصيفي متاح بجميع محافظات الجمهورية، معقبة: "أي محل حاطط كلمة sale أو تخفيضات يعتبر مشارك".

وأضافت، عبر مداخلة هاتفية ببرنامج "8 الصبح" المذاع على قناة dmc، اليوم الإثنين، أن ‏الأوكازيون فرصة سانحة للمواطنين والتجار، خاصة أن الأسعار منافسة جدًا، ونسبة التخفيضات عالية جدًا.

وأشارت إلى أن ‏التخفيضات ستسهم في زيادة القوة الشرائية ‏للمواطنين بشراء أكثر من منتج، إضافة إلى أنها تساعد التجار في تصريف كل ‏بضاعاتهم الموجودة لديهم.

الأوكازيون الصيفي سيشمل تخفيضات كبيرة

وأوضحت أن الأوكازيون الصيفي سيشمل تخفيضات كبيرة تبدأ من 10% وتصل إلى 70%، ولكن صاحب المحل هو الذي يحدد نسبة الخصم بناءً على ظروفه وأوضاعه.

وتابعت: الأوكازيون يسهم في تنشيط التجارة ‏الداخلية، حيث لا يقتصر فقط على محال الملابس بل ‏محال الأدوات المنزلية والمصنوعات الجلدية أيضًا.