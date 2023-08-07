بتخفيض يصل لـ70%.. غرفة الملابس الجاهزة: بدء الأوكازيون الصيفى (فيديو)
قالت سماح هيكل، عضو مجلس الإدارة بالغرفة التجارية بالقاهرة عن شعبة الملابس الجاهزة، إن الأوكازيون الصيفي متاح بجميع محافظات الجمهورية، معقبة: "أي محل حاطط كلمة sale أو تخفيضات يعتبر مشارك".
وأضافت، عبر مداخلة هاتفية ببرنامج "8 الصبح" المذاع على قناة dmc، اليوم الإثنين، أن الأوكازيون فرصة سانحة للمواطنين والتجار، خاصة أن الأسعار منافسة جدًا، ونسبة التخفيضات عالية جدًا.
وأشارت إلى أن التخفيضات ستسهم في زيادة القوة الشرائية للمواطنين بشراء أكثر من منتج، إضافة إلى أنها تساعد التجار في تصريف كل بضاعاتهم الموجودة لديهم.
الأوكازيون الصيفي سيشمل تخفيضات كبيرة
وأوضحت أن الأوكازيون الصيفي سيشمل تخفيضات كبيرة تبدأ من 10% وتصل إلى 70%، ولكن صاحب المحل هو الذي يحدد نسبة الخصم بناءً على ظروفه وأوضاعه.
وتابعت: الأوكازيون يسهم في تنشيط التجارة الداخلية، حيث لا يقتصر فقط على محال الملابس بل محال الأدوات المنزلية والمصنوعات الجلدية أيضًا.