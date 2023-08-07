الإثنين 07 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

انطلاق أعمال الرصف وإنشاء المحاور المرورية الجديدة وتطوير الميادين بـ"الحامول" بكفر الشيخ

أعمال الرصف
أعمال الرصف

أكد عصام القصيف، رئيس مركز ومدينة الحامول بمحافظة كفر الشيخ، انطلاق أعمال الرصف وإنشاء المحاور المرورية الجديدة وتطوير الميادين وتشغيل طبقة السن مع الفرد وتزويد طبقة السن بالقطاعات المنخفضة مع ضبط المناسيب ورش المياه والدمك ضمن الخطة الاستثمارية للوحدة المحلية بالحامول مع الالتزام بضبط المناسيب لغرف الصرف الصحي، وميول صفايات الأمطار والتأكيد على الجدول الزمني المحدد للعملية مع تطبيق أعلى معايير الجودة لأعمال الرصف.

 

وأضاف رئيس مركز ومدينة الحامول، أنه أيضا قد تم البدء في تنفيذ إعادة تخطيط مخارج ومداخل مجمع المواقف بما يتناسب مع إنشاء المحاور المرورية الجديدة وإعادة تخطيط الميدان بما يناسب السيولة المرورية وعدم تكدس السيارات أمام الموقف، لافتا إلى أن أعمال النظافة اليومية وتهذيب الأشجار مستمرة بشوارع المدينة، حيث يتم رش الشوارع بالمياه لتجنب حرارة الجو والأتربة وكنس الشوارع الرئيسية والفرعية والمنتزهات والميادين وتفريغ صناديق القمامة والنظافة حولها ورفع المتولد اليومي وتراكمات القمامة بأماكن تجميعها وتحميلها الي المقالب العمومية.

الحامول ميادين رصف طرق كفر الشيخ
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