"القاهرة الإخبارية": 3000 بحار وجندى وصلوا للشرق الأوسط ضمن خطة للبنتاجون

كشف الأسطول الخامس الأمريكي أن أكثر من 3000 بحار وجندي وصلوا للشرق الأوسط ضمن الخطة التي أعلنها البنتاجون سابقًا، حسبما أفادت فضائية القاهرة الإخبارية، في نبأ عاجل لها اليوم الإثنين.

وقال المتحدث باسم الأسطول الأمريكي الخامس، تيم هوكنز، التزام الولايات المتحدة بأمن منطقة مضيق هرمز، مشيرًا إلى أن زيادة التهديدات الإيرانية ضد حركة التجارة البحرية مؤخرًا في منطقة الخليج، دفعت الولايات المتحدة وحلفاءها إلى تعزيز وجود القطع العسكرية في المنطقة.

وأكد المتحدث باسم الأسطول الأمريكي الخامس أن الهدف من تعزيز الوجود العسكري في تلك المنطقة الحرجة هو ضمان أمن حرية الملاحة الدولية، مشيرًا إلى أنه يتم استخدام تكنولوجيا المسيرات في حماية الممرات المائية الدولية.