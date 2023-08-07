حملات مكثفة لإزالة أعمال البناء المخالف بأحياء الإسكندرية

شنت أحياء الإسكندرية حملات مكثفة لإزالة أعمال البناء المخالف؛ تنفيذًا لتكليفات محافظ الإسكندرية محمد الشريف بضرورة التصدي لظاهرة البناء المخالف والقضاء عليها في المهد.

وأسفرت الحملات التي قام بها حي أول العامرية، عن إزالة أعمال بناء مخالف بمناطق "النهضة، نجع العرجي، شارع البردويل، قرية العلا الشرقية"، وإزالة أسوار مخالفة على خط التنظيم بنجع هوارة بدائرة الحي، وتم التحفظ على معدات ومواد البناء، واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.

ورصدت الإدارة المختصة بحي ثان العامرية بناء مخالفا دون ترخيص بمنطقتي "الكينج قبلي ونجع حبون"، وتم إزالتهما.

وأزال حي أول المنتزه، حوائط مخالفة بعقار بمنطقة سيدي بشر، وبناء مخالفا بشارعي 45 وجمال عبد الناصر، وتم التحفظ على أدوات البناء.

وأوقف حي ثان المنتزه، أعمال بناء مخالف دون ترخيص بمنطقة العصافرة بحري، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.