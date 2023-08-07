الإثنين 07 أغسطس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

"القاهرة الإخبارية" تعرض تقريرا عن تفاصيل التسلسل الزمني للأحداث في النيجر

النيجر
النيجر

عرضت قناة القاهرة الإخبارية، فيديوجراف تفصيلي عن الأزمة في النيجر بعد إغلاق البلاد مجالها الجوي، ويأتي ذلك بعد التلويح بتدخل عسكري من المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس)، بعنوان "التسلسل زمني للأحداث في النيجر"، وجاءت تفاصيل التسلسل كالتالي.

- 26 يوليو 

جنود ومركبات عسكرية تطوف شوارع العاصمة نيامي وتحاصر القصر الرئاسي

الحرس الوطني يحتجز الرئيس محمد بازوم بمقر الرئاسة

قوات الدفاع والأمن بالنيجر تعلن السيطرة على السلطة 

- 27 يوليو

مظاهرات مؤيدة للإطاحة بحكم الرئيس بازوم

الاتحاد الأفريقي يدين التحركات في النيجر ويطالب بحماية الرئيس 

مواطنون يضرمون النيران في عدة مبان بالعاصمة نيامي 

- 28 يوليو 

قائد الحرس الرئاسي عبد الرحمن تياني يعلن نفسه رئيسا للمجلس العسكري في النيجر

إدانات دولية وأفريقية للإطاحة بالرئيس محمد بازوم

- 29 يوليو

الاتحاد الأوروبي يعلق التعاون مع النيجر 

فرنسا تقرر تعليق المساعدات التنموية والمالية للنيجر

- 30 يوليو

مجموعة “إيكواس” تعقد اجتماعا في أبوجا لبحث تطورات النيجر

“إيكواس” تمنح المجلس الانتقالي في النيجر مهلة أسبوعا لإعادة النظام الدستوري

"إيكواس" تلوح بإمكانية التدخل العسكري في النيجر 

رئيس تشاد يصل إلى نيامي لإجراء جهود وساطة

-31 يوليو

اعتقال عدد من وزراء حكومة محمد بازوم

المجلس العسكري الانتقالي يقرر وقف صادرات الذهب واليورانيوم إلى فرنسا

-1 أغسطس

فرنسا تبدأ إجلاء رعاياها ومواطني عدة دول أوروبية من النيجر

- 4 أغسطس

وزراء دفاع “إيكواس” يضعون خطوطا عريضة للتدخل العسكري المحتمل في النيجر

- 6 أغسطس 

انتهاء المهلة التي حددتها "إيكواس" لعودة الحكم الدستوري في النيجر

التسلسل زمني للأحداث في النيجر النيجر الأزمة في النيجر التدخل عسكري من المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا أفريقيا ايكواس
ads

الأكثر قراءة

الآن.. رابط نتيجة الشهادة الإعدادية الدور الثاني برقم الجلوس 2023

لينك نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الغربية 2023 الدور الثاني برقم الجلوس

وزير النقل يوجه بتسليم من يلقى القمامة على الطريق الدائرى للنيابة العسكرية

نتيجة الصف الثالث الإعدادي الدور الثاني 2023.. نتيجة ملاحق الشهادة الإعدادية الشرقية

اليوم.. إعادة محاكمة المتهم بالانضمام لجماعة إرهابية فى الهرم

"النجارى" يطالب بتسعير الأرز من خلال منافذ التوزيع

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمود خليل

واهب الحياة

رشا عبدالمنعم

تكريم صلاح عبدالله.. شاهد على أثر باقٍ

محمد العسيري

ابنى لفوق.. امشى لقدام

وائل لطفي

البائع الضلالى!

ماجد حبته

مصر والإمارات والبحرين

لواء.حمدى البطران

الأسايطة

د هند جاد

البابا شنودة.. رمز وطنى مصرى أصيل

د.أحمد الخميسى

ماذا نقرأ لأطفالنا؟

صور

مزاد السمك فى البرلس بكفرالشيخ (صور)

الممشى السياحى فى العلمين

وزراء ومشاهير فى عزاء والد الدكتور محمد الباز

محطة تل أبيب

المزيد

خطوة مفاجئة.. هل يتراجع نتنياهو عن التعديلات القضائية؟

بزعم تنفيذ هجوم.. استشهاد 3 فلسطينيين برصاص الاحتلال الإسرائيلى فى جنين

بعد التظاهرات ضده.. "بلومبرج": نتنياهو يتراجع عن بعض التعديلات القضائية