"القاهرة الإخبارية" تعرض تقريرا عن تفاصيل التسلسل الزمني للأحداث في النيجر

عرضت قناة القاهرة الإخبارية، فيديوجراف تفصيلي عن الأزمة في النيجر بعد إغلاق البلاد مجالها الجوي، ويأتي ذلك بعد التلويح بتدخل عسكري من المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس)، بعنوان "التسلسل زمني للأحداث في النيجر"، وجاءت تفاصيل التسلسل كالتالي.

- 26 يوليو

جنود ومركبات عسكرية تطوف شوارع العاصمة نيامي وتحاصر القصر الرئاسي

الحرس الوطني يحتجز الرئيس محمد بازوم بمقر الرئاسة

قوات الدفاع والأمن بالنيجر تعلن السيطرة على السلطة

- 27 يوليو

مظاهرات مؤيدة للإطاحة بحكم الرئيس بازوم

الاتحاد الأفريقي يدين التحركات في النيجر ويطالب بحماية الرئيس

مواطنون يضرمون النيران في عدة مبان بالعاصمة نيامي

- 28 يوليو

قائد الحرس الرئاسي عبد الرحمن تياني يعلن نفسه رئيسا للمجلس العسكري في النيجر

إدانات دولية وأفريقية للإطاحة بالرئيس محمد بازوم

- 29 يوليو

الاتحاد الأوروبي يعلق التعاون مع النيجر

فرنسا تقرر تعليق المساعدات التنموية والمالية للنيجر

- 30 يوليو

مجموعة “إيكواس” تعقد اجتماعا في أبوجا لبحث تطورات النيجر

“إيكواس” تمنح المجلس الانتقالي في النيجر مهلة أسبوعا لإعادة النظام الدستوري

"إيكواس" تلوح بإمكانية التدخل العسكري في النيجر

رئيس تشاد يصل إلى نيامي لإجراء جهود وساطة

-31 يوليو

اعتقال عدد من وزراء حكومة محمد بازوم

المجلس العسكري الانتقالي يقرر وقف صادرات الذهب واليورانيوم إلى فرنسا

-1 أغسطس

فرنسا تبدأ إجلاء رعاياها ومواطني عدة دول أوروبية من النيجر

- 4 أغسطس

وزراء دفاع “إيكواس” يضعون خطوطا عريضة للتدخل العسكري المحتمل في النيجر

- 6 أغسطس

انتهاء المهلة التي حددتها "إيكواس" لعودة الحكم الدستوري في النيجر