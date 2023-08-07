الإثنين 07 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

إحباط محاولة تهريب كمية كبيرة من مستحضرات التجميل بمطار القاهرة

مستحضرات التجميل
مستحضرات التجميل

تمكنت سلطات جمارك مطار القاهرة الدولى من ضبط راكبة حاولت تهريب كمية من مستحضرات التجميل أثناء إنهاء الإجراءات الجمركية على ركاب رحلة طيران قادمة من جدة.

واستوقف أحمد السيد أحمد مأمور الجمرك المعين على لجنة الخط الأخضر إحدى الراكبات أثناء محاولتها الخروج من بوابة اللجنة الجمركية والتى أنكرت حوزتها لما يجب الإفصاح عنه أو ما يستحق عنه ضرائب ورسوم جمركية، وبتفتيش حقائبها على جهاز الفحص بالأشعة بواسطة كل من محمد عبد الحميد مأمور الجمرك ومحمود شحاتة، رئيس القسم واللذان تلاحظ لهما وجود عبوات متكررة بكثرة داخل حقائب الراكبة.

وقام الدكتور محمد أحمد كامل، مدير الحركة المشرف على صالة الوصول، رقم ٣ بمبنى الركاب رقم ١، بتكليف سيد فؤاد مأمور الجمرك، بتفتيش حقائب الراكبة يدويا، مما أسفر وجود كمية كبيرة من مستحضرات التجميل مخبأة داخل الحقائب، وقام فتحى فوزى مدير الجمرك، بتكليف لجنة مكونة من شيماء على، ومحمد الديب، وهشام عطية، مآمير الجمرك، تحت أشراف أحمد البسيونى، مدير الحركة، وذلك لجرد وعد وتصنيف وتحريز المضبوطات التي بلغ عددها ٢١١ عبوة.

على الفور أمر فتحي فوزي شوكت مدير الإدارة الثانية بالإنابة بتحرير محضر ضبط جمركي رقم ٤٨ لسنة ٢٠٢٣ ضد الراكب بعد العرض على كل من زكريا حسب الله مدير عام جمارك الركاب مبنى رقم ١، والدكتور ماجد موسى رئيس الإدارة المركزية لجمارك مطار القاهرة الدول.

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