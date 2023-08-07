صبرة القاسمى لـ الشاهد": حقيقة الإخوان تظهر بالسجون

قال المحامي صبرة القاسمي، مؤسس الجبهة الوسطية لمكافحة التطرف، إنه توصل لحقيقة الإخوان وهو معهم داخل السجن بشكل أكبر بسبب خيرت الشاطر.

وروى خلال استضافته في برنامج "الشاهد" مع الإعلامي الدكتور محمد الباز على شاشة "إكسترا نيوز": "اللي بيحصل أثناء وجود دفعات جديدة تأتي إلى السجون، يوجه مأمور السجن الجدد إلى العنبر التابعين له، وكان حينها عنبر الإخوان ممتلئ".

وتابع: "عندما سئلوا عن سبب مجيئهم قال الشباب الإخوان، رغم أنهم مكنوش تبعهم بس مكنوش عارفين الفرق، ومكنش وقتها معاهم لبس أو أكل أو أي شئ، وعندما علم خيرت الشاطر بذلك وفر لهم كل مايحتاجوه".

وواصل: "كانوا أصلًا جايين تبع عناصر للجماعة الإسلامية، ولما عرف خيرت الشاطر طلب مني أخد منهم كل الحاجات خدوها"

وأوضح أن تلك الواقعة تشهد على برجماتية الإخوان، وأن المساعدة جاءت لسبب علمه فقط أنهم يتبعون لجماعة الإخوان، وليس انتصارًا للإنسانية، مؤكدًا أن هناك مواقف تدلل على برجماتية الإخوان، أنه كان يصدر بيان في الصباح مثلًا استنكار لضرب السياحة، ولكن كان هناك احتفالات مثل احتفالهم بمحاولة اغتيال الرئيس السابق محمد حسني مبارك في أديس أبابا.