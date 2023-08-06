بالأرقام.. خبير شئون بحرية يدلل على استحالة وجود منافس لقناة السويس

كشف القبطان بحري، صالح حجازي خبير الشئون البيئية، حقيقة أن يكون هناك منافسا أو بديلا لقناة السويس، قائلا:" يجب أن تلغى هاتين الكلمتين من القاموس إذا كان الحديث عن قناة السويس.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية عبر برنامج "التاسعة" المذاع على القناة الأولى: " أي إنسان يحترم عقله ويحترم نفسه لايستطيع التفوه بإمكانية أن يكون هناك منافس أو بديل لقناة السويس، فلا يوجد شيئا يمتلك ماتمتلكه القناة من إمكانات حقيقية حتى ينافسها".

وتابع: "إسألوا الشركات الكبرى عن الإضافات التي حققتها قناة السويس، لافتا إلى أن قناة السويس الجديدة، حققت 9مليار و400 مليون دولار إيرادات السنة المالية التي انتهت في يونيو الماضي".

وأوضح أن قناة السويس ساعدت على تنشيط حركة الملاحة حول العالم فهي تمتلك مقومات كاملة لتقديم خدمات متكاملة للزبون والشركات، إذ وصل متوسط اليوم 97 سفينة، وهناك يوم واحد عدى 107 مركب، بنسبة زيادة 55%.

وحول إمكانية منافسة خط سكة حديد للناقلات البحرية، قال: "القطر اللي مفيش زيه وبه عربات حديثة تستطيع ناقلة واحدة نقل مايزيد عن 60 ضعف، ولو ضربنا الرقم في 25 سفينة وهو متوسط عدد السفن نصل إلى 1500 ضعف".