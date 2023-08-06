الأحد 06 أغسطس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

بالأرقام.. خبير شئون بحرية يدلل على استحالة وجود منافس لقناة السويس

قناة السويس
قناة السويس

كشف القبطان بحري، صالح حجازي خبير الشئون البيئية، حقيقة أن يكون هناك منافسا أو بديلا لقناة السويس، قائلا:" يجب أن تلغى هاتين الكلمتين من القاموس إذا كان الحديث عن قناة السويس.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية عبر برنامج "التاسعة" المذاع على القناة الأولى: " أي إنسان يحترم عقله ويحترم نفسه لايستطيع التفوه بإمكانية أن يكون هناك منافس أو بديل لقناة السويس، فلا يوجد شيئا يمتلك ماتمتلكه القناة من إمكانات حقيقية حتى ينافسها".

وتابع: "إسألوا الشركات الكبرى عن الإضافات التي حققتها قناة السويس، لافتا إلى أن قناة السويس الجديدة، حققت 9مليار و400 مليون دولار إيرادات السنة المالية التي انتهت في يونيو الماضي".

وأوضح أن قناة السويس ساعدت على تنشيط حركة الملاحة حول العالم فهي تمتلك مقومات كاملة لتقديم خدمات متكاملة للزبون والشركات، إذ وصل متوسط اليوم 97 سفينة، وهناك يوم واحد عدى 107 مركب، بنسبة زيادة 55%.

وحول إمكانية منافسة خط سكة حديد للناقلات البحرية، قال: "القطر اللي مفيش زيه وبه عربات حديثة تستطيع ناقلة واحدة نقل مايزيد عن 60 ضعف، ولو ضربنا الرقم في 25 سفينة وهو متوسط عدد السفن نصل إلى 1500 ضعف".

قناة السويس قناة السويس الجديدة منافس قناة السويس حاويات قناة السويس خطوط سكة حديد
ads

الأكثر قراءة

لينك نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الغربية 2023 الدور الثاني برقم الجلوس

وزير النقل يوجه بتسليم من يلقى القمامة على الطريق الدائرى للنيابة العسكرية

الآن.. رابط نتيجة الشهادة الإعدادية الدور الثاني برقم الجلوس 2023

حلم «البريكس».. كيف تتحرك مصر للانضمام إلى «تجمع المستقبل»؟

نتيجة الصف الثالث الإعدادي الدور الثاني 2023.. نتيجة ملاحق الشهادة الإعدادية الشرقية

"واحدة غرقت".. مأساة 4 أشقاء مع مياه كورنيش المعادي

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمود خليل

واهب الحياة

رشا عبدالمنعم

تكريم صلاح عبدالله.. شاهد على أثر باقٍ

محمد العسيري

ابنى لفوق.. امشى لقدام

وائل لطفي

البائع الضلالى!

ماجد حبته

مصر والإمارات والبحرين

لواء.حمدى البطران

الأسايطة

د هند جاد

البابا شنودة.. رمز وطنى مصرى أصيل

د.أحمد الخميسى

ماذا نقرأ لأطفالنا؟

صور

مزاد السمك فى البرلس بكفرالشيخ (صور)

الممشى السياحى فى العلمين

وزراء ومشاهير فى عزاء والد الدكتور محمد الباز

محطة تل أبيب

المزيد

خطوة مفاجئة.. هل يتراجع نتنياهو عن التعديلات القضائية؟

بزعم تنفيذ هجوم.. استشهاد 3 فلسطينيين برصاص الاحتلال الإسرائيلى فى جنين

بعد التظاهرات ضده.. "بلومبرج": نتنياهو يتراجع عن بعض التعديلات القضائية