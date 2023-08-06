مصرع مسن جراء انقلاب "تروسيكل" على طريق "مصر ـ أسوان"

لقى مُسن مصرعه، الأحد، إثر انقلاب تروسيكل محمل خردة على الطريق السريع "مصر ـ أسوان"، أمام نجع العقبية، مركز دشنا، شمالي محافظة قنا واخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق

البداية كانت بتلقى اللواء مصطفى مبروك درة، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن قنا، إخطارًا من غرفة العمليات يفيد بورود بلاغ من هيئة الإسعاف بمصرع بائع خردة أثناء عودته من عمله إثر حادث انقلاب تروسيكل محمل بضائعه، أمام نجع العقبية في دشنا.

بعد الفحص تبين مصرع "صغير.ي.ص.م، يبلغ من العمر 65 عامًا، إثر انقلاب تروسيكل محمل خردة أمام نجع العقبية في دشنا، تم إيداع الجثة داخل مشرحة مستشفى فاو تحت تصرف النيابة وتحرر محضر بالحادثة وأخطرت النيابة العامة لتولي التحقيقات.