غضب داخل عمومية اليد بسبب تجميد الانتخابات ومطالب بتدخل وزير الرياضة

طالب عدد كبير من أعضاء الجمعية العمومية للاتحاد المصري لكرة اليد من الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، ضرورة التدخل السريع وتوضيح الصورة وتحديد جدول زمني لعقد جمعية عمومية وإقامة الانتخابات في أقرب فرصة.

وأبدى أعضاء الجمعية العمومية، استيائهم الشديد نتيحة اعتماد كرة اليد على لجنة معينة وتحاهل بند الانتخابات، رغم أن رئيس الاتحاد الدولي للعبة المصري حسن مصطفى، والذي يجلس على كرسي رئاسة اللعبة على مستوى العالم منذ مايقرب من ربع قرن.

على الجانب الآخر أرسل الاتحاد المصري لكرة اليد خطابًا إلى نادي الزمالك بسبب المستحقات المالية المتأخرة لماثيو جارلدا مدرب فريق اليد السابق.

وجاء نص الخطاب كالآتي:

نحيط سيادتكم علما بأنه في حالة عدم السداد في خلال أسبوعين من تاريخه لن يتم مشاركة ناديكم في أي بطولة خارجية بموسم 2023-2024، بجانب أنه لن يتم تسجيل واعتماد أي مدرب لناديكم عن موسم 2023-2024 حتى يتم تسوية مستحقات المدرب السابق ذكره هذا للعلم والاحاطة واتخاذ اللازم.

ويواجه الزمالك أزمة مالية قوية في الوقت الحالي على كافة المستويات في الألعاب المختلفة في النادي.

ويسعى مسئولو الزمالك لإعادة ترتيب الأوراق على مستوى كرة اليد لتصحيح المسار بعد النتائج السلبية في الفترة الماضية للفريق.