ماذا اتفق المشاركون في اجتماع جدة حول الأزمة الأوكرانية؟

اتفق المشاركون في اجتماع جدة بالمملكة العربية السعودية، حول الأزمة الأوكرانية على مواصلة التشاور لبناء أرضية مشتركة تمهد للسلام، مؤكدين أهمية الاستفادة من الآراء الإيجابية التي تم بحثها بجدة.

ويأتي الاجتماع استمرارا لجهود ومساعي ولي العهد السعودي، محمد بن سلمان، رئيس مجلس الوزراء، التي يبذلها بخصوص الأزمة الأوكرانية منذ شهر مارس لعام 2022، بحسب وكالة واس.

البيت الأبيض: نشكر السعودية على استضافة 40 دولة ضمن محادثات جدة

وفي وقت سابق من اليوم، أكد البيت الأبيض، اليوم الأحد، أن محادثات جدة حول أوكرانيا كانت جيدة وبناءة نحو تحقيق سلام عادل.

وشكر البيت الأبيض، في تصريحات نقلتها قناة العربية، المملكة العربية السعودية على استضافة 40 دولة للتشاور بشأن أوكرانيا.

وأضاف: "مشاورات جدة كانت فرصة لمناقشة كيفية إنهاء الحرب في أوكرانيا".

ولليوم الثاني على التوالي، الأحد، تستمر مباحثات مستشاري الأمن الوطني وممثلي عدد من الدول بشأن الأزمة الأوكرانية في مدينة جدة السعودية.

واختُتم اليوم الأول للمباحثات، السبت، بمشاركة أكثر من أربعين دولة، حيث قدمت خلاله أوكرانيا صيغة سلام من 10 نقاط لمناقشتها.

في حين أكد مصدر بالوفد الأوكراني أن صيغة السلام التي قدمها في جدة دعمتها دول عدة، ولقيت دعمًا أكثر من تلك التي طرحت في كوبنهاجن، بحسب قناة العربية.

وأفاد نائب وزير الخارجية الروسي، سيرجي ريابكوف، لوكالة "تاس" بأن روسيا ستناقش نتائج مشاورات جدة بشأن أوكرانيا مع الشركاء في بريكس الذين شاركوا في الاجتماع.

وذكرت شبكة" سي ان بي سي" (CNBC) الأمريكية، إن المملكة العربية السعودية لها علاقات كبيرة مع الصين وروسيا، حيث تستطيع أن تلعب دورا دبلوماسيا وهاما في حل الأزمة الأوكرانية مع استضافتها للمشاورات الحالية في جدة وسط تفاؤل أوكراني بإحراز تقدم.