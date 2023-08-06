قيمتها 5 ملايين جنيه.. ضبط 800 طربة من مخدر الحشيش بالشرقية والإسكندرية

رصد قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة نشاط عدد من العناصر الإجرامية تخصصوا فى الإتجار بمخدر الحشيش وترويجه على عملائهم مُتخذين من دائرة قسمي شرطة (أول العاشر من رمضان بالشرقية – ثان العامرية بالإسكندرية) مسرحاً لمزاولة نشاطهم الإجرامي.

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافهم وضبطهم على النحو التالي:-

مديرية أمن الشرقية

ضبط (شخصين "لأحدهما معلومات جنائية") بدائرة قسم شرطة أول العاشر من رمضان، وبحوزتهما (500 طربة لمخدر الحشيش وزنت 50 كيلو جرام).

مديرية أمن الإسكندرية

ضبط (أحد الأشخاص) بدائرة قسم شرطة ثان العامرية، وبحوزته (300 طربة لمخدر الحشيش وزنت 30 كيلو جرام).

وبمواجهتهم بالمضبوطات أيدوا ما جاء بالتحريات.

هذا وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ (5,600,000 خمسة مليون وستمائة ألف جنيه تقريباً).

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.