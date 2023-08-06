الأحد 06 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

قبل ساعات من انطلاقه.. استعدادات أصحاب المحال لاستقبال الأوكازيون الصيفي

الاوكازيون الصيفي
الاوكازيون الصيفي

ساعات قليلة تفصلنا عن انطلاق الأوكازيون الصيفي ٢٠٢٣، بعد أن أعلن الدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، عن بدء التصفية الموسمية الثانية «الأوكازيون الصيفي» ‏في 7 /8 /2023، على أن تكون المدة المحددة للأوكازيون شهر، ‏على أن يكون لكل محل أسبوعان، كما نص القرار أيضًا على ضرورة ‏حصول المحال التي سوف تشارك على موافقة مديريات التموين ‏الواقعة فيها المحال التجارية، والإعلان عن ‫ثمن السلع المعروضة ‏للبيع في التصفية مقترن به بيان الثمن الفعلي الذي كانت تباع به ‏السلع خلال الشهر السابق على التصفية.

وشهدت عدد من محال الملابس وغيرها من محال الشنط والأحذية بعض الاستعدادات لاستقبال موسم الأوكازيون الصيفي، ويقول ناصر حلمي، أحد أصحاب محال الملابس، إنه حرص خلال الأيام القليلة الماضية على بدء الإعلان عن وجود تخفيضات بنسب تتراوح ما بين ٢٠ و٣٠ و٥٠٪، ويتم تعليقها على واجهات المحل لكي تجذب المواطنين الراغبين في شراء ملابس.

ومن جانبه أوضح محمد زيزو، أحد أصحاب محال الملابس، أن الاوكازيون الصيفي أو الشتوي فرصة للمواطنين الراغبين في شراء ملابس بجودة عالية وأسعار مخفضة، خاصة وأنه خلال الأوكازيون الصيفي سوف يساعد رواج البيع والشراء بشكل كبير نظرا للتخفيضات الموجودة على البضائع.

وأضاف سراج المدبولي، أحد أصحاب محال الملابس، أن الأوكازيون الصيفي يكون على مراحل متغيرة، وفي كل مرحلة تزداد فيها نسب التخفيض، مشيرا إلى أنه حرص على الاستعداد لاستقبال الأوكازيون خلال الأيام الماضية من خلال زيادة المعروضات ووضع لافتات التي تحمل نسب التخفيضات لجذب الزبائن.

وكان أحمد كمال، المتحدث الرسمي للوزارة، صرح بأن ‏الأوكازيون فرصة سانحة للمواطنين والتجار، مشيرا إلى أن ‏التخفيضات الموجودة تسهم في زيادة القوة الشرائية ‏للمواطنين بشراء أكثر من منتج وتساعد التجار في تصريف كل ‏بضاعتهم الموجودة لديهم.

وأشار المتحدث الرسمي إلى أن الأوكازيون يسهم في تنشيط التجارة ‏الداخلية، مؤكدا أن الأوكازيون لا يقتصر فقط على محال الملابس بل ‏محال الأدوات المنزلية والمصنوعات الجلدية أيضا.

الأوكازيون الصيفي المحال انطلاق الاوكازيون وزير التموين والتجارة الداخلية للأوكازيون
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