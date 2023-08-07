ننشر مواعيد الصلاة اليوم الإثنين 7 أغسطس 2023 فى محافظات مصر

مع بداية الساعات الصباحية المبكرة يشغل أذهان المسلمين في كافة المحافظات معرفة مواعيد الصلاة اليوم الإثنين 7 أغسطس 2023 في محافظات مصر، لأداء جميع الصلوات في وقتها، ومعرفة توقيت الفروض الخمسة بشكل يومي.

ننشر مواعيد الصلاة اليوم الإثنين 7 أغسطس 2023 في محافظات مصر

وتعرض "الدستور" مواقيت الصلاة الخمسة اليوم الإثنين فى عدد في محافظات مصر، وتكون شاملة صلاة الفجر وشروق الشمس والظهيرة وصلاة العصر والمغرب والعشاء.

مواقيت الصلاة اليوم الإثنين

مواقيت الصلاة اليوم الإثنين 7 أغسطس فى القاهرة

وقت صلاة الفجر اليوم الإثنين 7 أغسطس 4:40 ص

موعد صلاة الظهر 1:01

موعد صلاة العصر اليوم الإثنين 7 أغسطس 38: 4

موعد صلاة المغرب 7:47 م

موعد صلاة العشاء اليوم الإثنين 7 أغسطس 9:12

مواقيت الصلاة اليوم الإثنين 7 أغسطس فى الإسكندرية

وقت صلاة الفجر 4:41 ص

موعد صلاة الظهر اليوم الإثنين 7 أغسطس 1:06

موعد صلاة العصر 4:45

موعد صلاة المغرب 7:53 م

موعد صلاة العشاء 9:20 م.

مواقيت الصلاة فى الإسماعيلية اليوم الإثنين 7 أغسطس

وقت صلاة الفجر اليوم الإثنين 7 أغسطس 4:34 ص

موعد صلاة الظهر اليوم الإثنين 12:57

موعد صلاة العصر اليوم الإثنين 7 أغسطس 4:35 م

موعد صلاة المغرب اليوم الإثنين 7 أغسطس 7:44 م

موعد صلاة العشاء 9:09 م.

مواعيد الصلاة اليوم الإثنين 7 أغسطس بشرم الشيخ

وقت صلاة الفجر 4:34 ص

وقت صلاة الظهر اليوم الإثنين 7 أغسطس 12:49

موعد صلاة العصر اليوم الإثنين 4:22 م

وقت صلاة المغرب اليوم الإثنين 7 أغسطس 7:31 م

وقت صلاة العشاء 8:53 م.

مواقيت الصلاة اليوم الإثنين 7 أغسطس فى أسوان

وقت صلاة الفجر 4:48 ص

موعد صلاة الظهر اليوم الإثنين 7 أغسطس 12:55

موعد صلاة العصر 23: 4

موعد صلاة المغرب اليوم الإثنين 7:33 م

موعد صلاة العشاء اليوم الإثنين 7 أغسطس 8:52