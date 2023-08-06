الأحد 06 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

محافظ الغربية يلتقي نواب في اللقاء الأسبوعي

محافظة الغربية
محافظة الغربية

التقى الدكتور محافظ الغربية، مساء اليوم، بمكتبه بديوان عام المحافظة، أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، وذلك لتلقي طلبات المواطنين واتخاذ الإجراءات التنفيذية اللازمة لحلها.

وخلال اللقاء الأسبوعي ناقش المحافظ مع النواب كافة المشاكل والطلبات المطروحة واحتياجات المواطنين بكافة القطاعات بنطاق المحافظة، بحضور الدكتور مهندس أحمد عطا نائب المحافظ، وكافة رؤساء المراكز والمدن والأحياء، وعدد من وكلاء الوزارات، ومديري مديريات الخدمات، ورؤساء القطاعات ومديري العموم بديوان عام المحافظة.

وأكد رحمي أن هناك تكليفات لجميع أعضاء الجهاز التنفيذي بالمحافظة بالتعاون التام وفتح قنوات اتصال مستمرة مع أعضاء مجلسي النواب والشيوخ من أجل تحقيق كافة مطالب المواطنين.

محافظ الغربية يلتقي نواب الغربية في اللقاء الأسبوعي احتياجات المواطنين أعضاء مجلسي النواب والشيوخ الجهاز التنفيذي الإجراءات التنفيذية بمكتبه بديوان عام المحافظة وذلك لتلقي طلبات المواطنين واتخاذ الإجراءات التنفيذية اللازمة لحلها
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