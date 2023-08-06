الأول على ثانوية مطروح: أمى كلمة السر وسألتحق بكلية الطب

حصل الطالب محمد سامي سيد أحمد فضل، على المركز الأول في الثانوية العامة شعبة علمي علوم علي محافظة مطروح بنسبة 95.61%.

وقال الأول على الثانوية العامة بمطروح شعبة علمي علوم، لـ"الدستور، إنه اجتهد على مدار عام كامل لتحقيق حلمة وهدفه وفرح عندما علم أنه من الاوائل على المحافظة.

أضاف: "عملت اللي عليا كنت سايب كل حاجه علي ربنا، كنت حاطط هدف في المذاكرة وكنت متوقع اني اكون من الاوائل وإن شاء الله هلتحق طب"، مؤكدًا أن والدته كلمة السر والداعم الأساسي له موجهًا رسالة لطلاب الثانوية قال فيها: "اجتهدوا وانجحوا ولا تراكموا مذاكرتكم".

أضافت والدة الأول علي الثانوية العامة شعبة علمي علوم لـ"الدستور، أنها فرحت عندما علمت أن نجلها من الاوائل في الثانوية مشيرة الي ان أشقاء "محمد" كانوا من الاوائل أيضًا في الثانوية العامة والتحقوا بكليات الطب والصيدلة واستكمل ابنها مسيرة إخوته في التفوق.

واختتمت حديثها لـ"الدستور": "مرددة ربنا مبيضيعش تعب ومجهود حد "موجهة رسالتها لكل أم "ادعمي ابنك وشجعيه.. لا رفاهيات أثناء الدراسة، ولا بد من التأكيد على أهمية الوقت والمذاكرة أولا بأول".