ما هى أسباب وآثار مرض سوء التغذية على صحة الإنسان؟

تعتبر التغذية السليمة أحد أسس الصحة والعافية، إذ تلعب دورًا حاسمًا في تأمين العناصر الغذائية اللازمة للإنسان ودعم وظائف الجسم المختلفة، ومع ذلك، يعاني العديد من الأفراد حول العالم من سوء التغذية بمختلف أشكاله، مما يترتب عليه آثار سلبية على صحتهم.

تعد العوامل المؤثرة في سوء التغذية متعددة ومتنوعة، ففي السطور التالية يوضح الخبراء بموقع "nhsinform" الأسباب الشائعة للإصابة بسوء التغذية.

قد ينتج سوء التغذية عن قلة المعرفة بأهمية التغذية السليمة والنظام الغذائي المتوازن، بالإضافة إلى الفقر والتشرد اللذين يعتبران عاملين مؤثرين في سوء التغذية، حيث يعجز الأفراد المعرضون للفقر عن تأمين وجبات طعام صحية ومتوازنة.

كما ينتج سوء التغذية أيضًا عن التغيرات في نمط الحياة الحديثة، مثل الاعتماد المفرط على الأطعمة السريعة ذات القيمة الغذائية المنخفضة، بالإضافة إلى اختيارات غذائية غير صحية، مثل تناول الأطعمة المصنعة والمشروبات الغازية ذات السعرات الحرارية العالية.

يعد التعامل مع الأمراض المزمنة مثل السرطان والتهاب المفاصل وأمراض الكلى عاملًا مؤثرًا في سوء التغذية، حيث يمكن أن يتسبب في فقدان الشهية وصعوبة في امتصاص العناصر الغذائية.

آثار سوء التغذية على صحة الإنسان:

تؤثر سوء التغذية في صحة الإنسان على نحو كبير، وتشمل النقص العام في العناصر الغذائية، فقد يؤدي سوء التغذية إلى نقص عناصر غذائية مهمة مثل البروتينات، الكربوهيدرات، الفيتامينات والمعادن، مما يسبب اضطرابات صحية مختلفة.

وقد يشعر الأشخاص المصابون بسوء التغذية بالتعب وفقدان القوة والنشاط بسبب قلة السعرات الحرارية المتناولة، بالإضافة إلى ضعف جهاز المناعة، حيث ينعكس سوء التغذية على جهاز المناعة، فقد يصبح الجسم غير قادر على مقاومة الأمراض والعدوى بكفاءة، مما يزيد من احتمالية الإصابة بالأمراض المعدية.

كما أن قلة النمو من الآثار الناتجة عن سوء التغذية، ففي حالة سوء التغذية لدى الأطفال يمكن أن يحدث تأخر في النمو والتطور العقلي والجسدي، بالإضافة إلى زيادة خطر الإصابة بالأمراض المزمنة، حيث يزيد سوء التغذية من خطر الإصابة بالأمراض المزمنة مثل السكري، أمراض القلب والأوعية الدموية، والسمنة.

سوء التغذية يعد تحديًا صحيًا يؤثر على صحة الإنسان بشكل شامل، حيث يجب أن يكون تحقيق تغذية صحية ومتوازنة أولوية للجميع، مع الاهتمام بتوعية الأفراد بأهمية الغذاء الصحي واتباع نمط حياة صحي.