الأحد 06 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الدين لله

عالم بالأزهر: لا يجوز للزوجة ترك بيتها بعد طلاقها (فيديو)

الشيخ محمد نجيب
الشيخ محمد نجيب

قال الدكتور محمد نجيب، من علماء الأزهر الشريف، إن بعض الناس تتعامل مع نصوص القرآن على أنه قرآن متعبد بتلاوته، دون تطبيق على أرض الواقع، لافتا إلى أن الزوجة عندما تطلق تغادر مسكن الزوجية، مع إنه هو مسكنها، وهذا ناقوس ندوقه ليعلم الناس.

وتابع العالم الأزهري، خلال حواره ببرنامج "البيت"، على فضائية الناس، اليوم الأحد: "المرأة المطلقة لا تخرج من بيتها وليس من حق الزوج أن يخرج الزوجة من مسكن الزوجية، ولا يحق لها أيضا الخروج، يقعدوا فى البيت مع بعض وهم فى فترة العدة، لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا يهدأ ويراجع نفسه، وهى كذلك وتعود الحياة بينهما".

واستكمل: "الإسلام كفل للمطلقة البقاء فى بيت الزوجية حتى بعد انقضاء العدة، أين نحن من هذا الأمر هل نطبق القرآن الكريم"، مستشهدا بالآية الكريمة: "يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ ۖ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ ۖ لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِن بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَن يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُّبَيِّنَةٍ ۚ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ".

وكانت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، قد أطلقت قناة الناس في شكلها الجديد، باستعراض مجموعة برامجها وخريطة الجديدة التي تبث على شاشتها خلال 2023.

وتبث قناة الناس عبر تردد 12054رأسي، عدة برامج للمرأة والطفل وبرامج دينية وشبابية وثقافية وتغطي كل مجالات الحياة.

علماء الأزهر الشريف فضائية الناس
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