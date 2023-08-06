تعتبر العلاجات بالخلايا الجذعية إحدى التقنيات الحديثة والمبتكرة في مجال الطب، حيث تهدف إلى استخدام الخلايا الجذعية لعلاج الأمراض المزمنة والوراثية.

يعد هذا النوع من العلاج واعدًا وقد يحمل آفاقًا جديدة لعلاج العديد من الحالات الصعبة التي لا يوجد لها علاج تقليدي فعال، ففي السطور التالية أوضح الخبراء بموقع "news-medical" آخر التطورات في مجال العلاج بالخلايا الجذعية لعلاج الأمراض المزمنة والوراثية.

التطورات في مجال العلاج بالخلايا الجذعية:

تعد الخلايا الجذعية مميزة بقدرتها على تجدد ذاتها وتخصصها للتحول إلى أي خلية في الجسم، لذلك، يعتبر العلاج بالخلايا الجذعية أمرًا مثيرًا للاهتمام في مجال الطب، فهناك نوعان رئيسيان من الخلايا الجذعية المستخدمة في العلاجات؛ الخلايا الجذعية الجسدية وهي المأخوذة من جسم الفرد نفسه، والخلايا الجذعية الجنينية والمأخوذة من أجنة بشري.

في السنوات الأخيرة، تم إجراء العديد من الدراسات في هذا المجال، والتي أظهرت نتائج واعدة في علاج الأمراض المزمنة والوراثية، فعلى سبيل المثال، أجريت دراسات كثيرة في استخدام الخلايا الجذعية في علاج أمراض القلب، حيث أظهرت هذه الدراسات أنه يمكن استخدام الخلايا الجذعية لتجديد أنسجة القلب المتضررة وتحسين وظائفه.

علاوة على ذلك، تم استخدام الخلايا الجذعية في علاج أمراض مزمنة مثل السكري والشلل الدماغي والتصلب الجانبي الضموري، وقد وجدت الدراسات الطبية أن الخلايا الجذعية يمكن أن تساهم في استعادة وظائف الأنسجة المتضررة وتخفيف الأعراض المرتبطة بهذه الأمراض.

تعتبر العلاجات التقليدية للأمراض المزمنة والوراثية، مثل السرطان وأمراض القلب والسكري والتصلب العصبي المتعدد، غالبًا ما تكون محدودة في قدرتها على استعادة وظيفة أو تجديد الأنسجة المتضررة.

كما يمكن إن التطورات في مجال العلاج بالخلايا الجذعية تعد بشكل كبير مصدرًا للأمل لعلاج الأمراض المزمنة والوراثية في المستقبل، خاصة بعد انتشار الأمراض المزمنة في العالم.