الأحد 06 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

أحمد ثروت يرد على متابع متنمر: "يارب ما يعرضك أنت ولا أسرتك لمرضى"

احمد ثروت
احمد ثروت

رد المخرج أحمد ثروت، نجل الفنان القدير محمد ثروت، على متابع تنمر علي مرضه، وذلك عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

حيث علق المتابع على أحد منشورات المخرج أحمد عبر فيسبوك قائلًا: أبوك طلع معاه فلوس أهو وبيعالجك كويس أومال مش بيتبرع للبلد ليه؟.

ورد ثروت قائلًا: مساء الفل كل اللي عالبر عوام، التنظير في المرض مؤلم لصاحب الاختبار جداً وكل اللي اقدر اقولهولك ربنا إن شاء الله ما يعرضك أنت أو أولادك أو والدك أو والدتك لمرض زي اللي عندي اللي لو معاك فلوس الدنيا مش بتفيدك غير رحمة ربنا عليك ودعوات الناس.

وتابع: أنا معرفش حضرتك بس صدقني عمري ما أتمني ليك دقيقة ألم من اللي بتعرضلها يومياً حتي لو معاك مال الدنيا وبتتبرع للبلد كل يوم، يومك جميل وربنا ما يكتبها عليك وإن شاء الله ما تشوفش وحش في أي حد بتحبه في اختبار زي ده.

احمد ثروت التواصل الإجتماعى فيسبوك التواصل الاجتماعي الفنان الكبير محمد ثروت المخرج أحمد ثروت محمد ثروت
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