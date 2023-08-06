الأحد 06 أغسطس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

لتحسين الرؤية البصرية.. مصر القديمة تواصل طلاء عقارات الدائري

استمرار نحسين الرؤية
استمرار نحسين الرؤية البصرية بمحافظة القاهرة

واصلت أحياء القاهرة المطلة على الطريق الدائري أعمال توحيد الطلاء صمن أعمال أجهزة المحافظة لتحسين الرؤية البصرية للطريق الدائري.

وأعلن حي مصر القديمة مواصلة أعماله لطلاء العقارات الواقعة بمحيط الطريق الدائري جنوب محافظة القاهرة حسب أجمدة عمل محافظة القاهرة.

ويواصل حي مصر القديمة واجهزته أعمال تطوير الكورنيش المتقاطع مع امتداد محور الحضارة مع كورنيش النيل تنفيذاً لتوجيهات اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة. في إطار خطة التطوير، وتقديم خدمة مميزة وآمنة للمواطنين، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية، وأجهزة الدولة.

وتابع اللواء أيمن السعيد، رئيس حي مصر القديمة وسناء محمود سكرتير عام حي مصر القديمة والإدارات المختصة أعمال تطوير الكورنيش وذلك لمتابعة معدلات تنفيذ المشروع على أرض الواقع.

استمرار نحسين الرؤية البصرية بمحافظة القاهرة
استمرار نحسين الرؤية البصرية بمحافظة القاهرة
استمرار نحسين الرؤية البصرية بمحافظة القاهرة
استمرار نحسين الرؤية البصرية بمحافظة القاهرة
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توحيد الطلاء الطريق الدائري تحسين الرؤية البصرية محافظة القاهرة أخبار محافظة القاهرة
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