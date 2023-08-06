الأحد 06 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

حى حلوان يواصل أعماله لمواجهة البناء المخالف جنوب العاصمة

ايقاف اعمال بناء
ايقاف اعمال بناء مخالف بحلوان

كلّف حى حلوان اللواء حسام طوبار، رئيس الحي والأجهزة المعينة بإيقاف أعمال بناء مخالف بدون ترخيص شارع متفرع من شارع الرشاح بحلوان وتمت مصادرة مواد البناء وإيداعها بمخزن الحي وتم اتخاذ الاجراءات القانونية حيال المخالفين.

كما تم التنبيه علي مشرفي المربعات باستمرار المتابعة اليومية لرصد جميع مخالفات البناء والتعامل معها بمنتهي الحزم والازالة الفورية في المهد واتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة.

قام حي حلوان بتكليف من اللواء حسام طوبار رئيس حي حلوان بالتنسيق مع شركة النظافة « نهضة مصر» والأجهزة المعنية بأعمال رفع مخلفات صلبة ومخلفات هدم ومباني ورتش من شارع عبد المنعم رياض بعد مستشفى الهدي بحلوان.

ووجه رئيس الحي بأهمية استمرار العمل على مدار 24 ساعة عبر ٣ ورديات للانتهاء من رفع المخلفات والتنبيه على مشرفي المناطق بمصادرة أي سيارة تقوم بمحاولة إلقاء المخلفات في المناطق التي تم رفع المخلفات منها واتخاذ الإجراءات القانونية ضدها.

وأهاب رئيس الحي المقاولين وأصحاب سيارات النقل والاهالي الكرام بعدم إلقاء أي مخلفات في الطرق العامة والتأكيد علي نقلها للمدافن العمومية والا سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية المقررة في هذا الشأن والتنسيق مع الأجهزة الأمنية، للقيام بحملات لضبط أي سيارة مخالفة تقوم بالقاء المخلفات.

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إيقاف أعمال بناء مخالف بدون ترخيص حي حلوان محافظ القاهرة محافظة القاهرة
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