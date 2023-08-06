السيطرة على حريق داخل مستشفى الأزهر بدمياط

شب حريق محدود داخل مستشفى الأزهر بمدينة دمياط الجديدة، الأحد، داخل إحدى غرف المستشفى.

تم إخطار قوات الحماية المدنية وتم الدفع بتشكيل من قوات الإطفاء للسيطرة على الحريق وإخماد النيران، كما تم إخطار قوات الشرطة لمعاينة موقع الحريق وتم الدفع بقوة شرطية من قبل قسم شرطة مدينة دمياط الجديدة.

وتمكن رجال الحماية المدنية من السيطرة على الحريق دون وقوع خسائر بشرية، كما تمت السيطرة على الحريق دون وقوع أية خسائر مادية بمعدات وأجهزة المستشفى.

أضاف مدير مستشفى الأزهر بدمياط أنه تم إخلاء المبنى من كافة النزلاء، مشيرا إلى أن الحريق وقع داخل أحد الغرف الخالية من الحالات، موضحا أنه تم التعامل مع الموقف وإخلاء المرضى وكذلك الأجهزة الطبية دون المساس بأى منهما، مؤكداً أن الحريق لم يتسبب فى أية أضرار، مشيرًا إلى أن قوات الحماية المدنية قدمت الدعم اللازم بصورة فورية مما ساهم فى السيطرة على الحريق بشكل سريع.

وأكد أنه لا يزال العمل جاريا داخل المستشفى لرفع الآثار المترتبة على الحريق، إضافة لكشف الأسباب التى تسببت فى اندلاع النيران داخل المستشفى ومن ثم وقوع الحريق.